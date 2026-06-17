◆第１５６回セントジェームズパレスステークス・Ｇ１（現地時間６月１６日、英国・アスコット競馬場・芝１５９０メートル、良）

ロイヤルアスコット開催初日の欧州３歳マイル王決定戦が６頭立てで行われた。単勝１・８倍で１番人気のボウエコー（牡３歳、英国・ジョージ・ボーウィー厩舎、父ナイトオブサンダー）が、無傷５連勝で英２０００ギニーに続くＧ１連勝となった。勝ちタイムは１分３８秒４８。

２０歳の天才ジョッキー、ビリー・ロックネイン騎手とのコンビで道中は４番手から。残り２ハロンの地点で外から脚を伸ばし、内のトークオブニューヨーク（ウィリアム・ビュイック騎手＝３着）を振り切ると、ゴール前では最内でしぶとく粘るグスタード（ライアン・ムーア騎手＝２着）との競り合いを短頭差でしのいだ。

前走の英２０００ギニーでは２馬身３／４差だった着差は短頭差に縮まった。辛勝での無敗継続に、ロックネイン騎手は「最高の騎乗とは言えないが、今日は馬のおかげで窮地を脱することができた。この馬はスーパースターだ」と胸をなで下ろした。

同レースは総賞金が７０万ポンド（約１億４７７３万円）。１着賞金が３９万６９７０ポンド（約８３７８万円）。１４戦無敗の「怪物」フランケルが２０１１年に勝っている。日本調教馬の出走は１頭だけで、２０１１年にグランプリボスが８着になっている。