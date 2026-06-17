

大泉洋、ハモりに挑戦

ゴスペラーズが、NHK『SONGS』（6月25日よる10〜）に17年ぶり登場する。５人が追求し続けてきた“ハーモニー”の秘密に迫る。

1991年に早稲田大学のアカペラサークルで結成し、1994年にメジャーデビュー。以来、「永遠（とわ）に」「ひとり」など、数々のヒット曲を送り出してきたゴスペラーズ。日本ではまだ“アカペラ”に馴染みのなかった時代から、5人のハーモニーを追求し続け、J-POPシーンで新たな道を切り開いてきた。

今回、大学時代から交流を続ける盟友、ライムスターの宇多丸にスペシャルインタビュー。大学での出会いやデビュー秘話、5人が歩んできた道のりを語る。「ハードコアのまま売れた！」 宇多丸が考える、ゴスペラーズが日本の音楽シーンで成し遂げた偉業とは？

実は、ほぼ同年代で、大学時代の仲間とグループを結成するなど、共通点も多いゴスペラーズと大泉洋。それぞれのグループならではのルールや人間関係にまつわる話で、スタジオトークは大盛り上がり！大泉が「早稲田に入っていたら僕もゴスペラーズだったかも...」と言い出す場面も。

さらに今回、大泉がゴスペラーズと一緒にアカペラに挑戦。「これ、メチャクチャ気持ちいいですね！」大泉が絶賛する、ゴスペラーズの“ハモり”の凄さとは？

歌唱するのは、ゴスペラーズの真骨頂“アカペラ”の3曲。グループの代名詞とも言える「ひとり」、5人それぞれがリードボーカルを務める「星屑の街」、30周年を超え新たなチャレンジとして制作した「アカペラ音頭」を披露する。

番組情報

「SONGS ゴスペラーズ」放送予定

【放 送】 6月25日（木）午後10時00分〜10時45分 ＜総合＞

【出 演】 ゴスペラーズ・大泉洋

【VTR 出演】 宇多丸（RHYMESTER）

【歌唱曲】 「ひとり」「星屑の街」「アカペラ音頭」

【番組公式HP】 https://www.nhk.jp/p/songs