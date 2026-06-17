9Lanaが、新曲「BLUE MOON」を本日配信リリースした。

本楽曲は、MVが1000万再生を突破した「BALALAIKA」の“その後の物語”を描いた続編作品。叶わぬ恋に揺れるひとりの女性の想いを、情熱的なラテンビートと切ないメロディに乗せて歌い上げた、感情を激しく揺さぶる一曲になっているという。また、先日公開されたティザー映像では、“Apparently, there’s a continuation to the story of ‘BALALAIKA’…”という意味深なメッセージが話題となっていた。

楽曲のイントロや随所には「BALALAIKA」を彷彿とさせるコーラスやフレーズが散りばめられており、前作とのつながりを探しながら楽しめるのも聴きどころのひとつに。さらに、「BALALAIKA」のカクテル言葉が「恋は焦らず」であったのに対し、「BLUE MOON」のカクテル言葉は「叶わぬ恋」。歌詞や世界観にも前作との対比が巧みに仕掛けられており、物語を知るリスナーほど深く楽しめる作品に仕上がったとのことだ。

また、MVが6月19日20時よりプレミア公開されることも発表された。本日ティザー映像も公開されたので、ぜひチェックしていただきたい。