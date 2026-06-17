“2億円超え”純金のサッカーボールが大阪に登場 阪神百貨店「大黄金展」で展示・販売
大阪の阪神梅田本店で24日から29日まで、「大黄金展」を初開催する。
【画像】ド迫力！「大黄金展」の展示・販売品
阪神百貨店として今回が初となる「大黄金展」。インフレや物価高のニュースが続く中、金の小売価格が高値で推移するなど、”金”は引き続き資産としても注目されている。会場では、総点数1000点以上の金製品が並ぶ。
金量3キロを贅沢に使用した公式5号球サイズの純金製サッカーボールや400グラムの純金で精巧に作られた純金の大坂城のほか、全長2メートルの金の虎、重要無形文化財保持者（人間国宝）奥山峰石氏による「K18 おりん 2.3寸」など。金工作家によって躍動感あふれる姿を表現した「跳ね馬」や圧倒的なスケールと存在感を放つ逸品「慶長大判」などの品々を展示・販売する。
なお、販売予定価格は以下の通り
K24 サッカーボール：2億3771万円
K24 大坂城：3137万2000円
金箔 黄金の虎：2420万円
K18 おりん 2.3寸：1261万7000円
K24 崇高「跳ね馬」：360万8000円
K24 慶長大判：185万8000円
【画像】ド迫力！「大黄金展」の展示・販売品
阪神百貨店として今回が初となる「大黄金展」。インフレや物価高のニュースが続く中、金の小売価格が高値で推移するなど、”金”は引き続き資産としても注目されている。会場では、総点数1000点以上の金製品が並ぶ。
金量3キロを贅沢に使用した公式5号球サイズの純金製サッカーボールや400グラムの純金で精巧に作られた純金の大坂城のほか、全長2メートルの金の虎、重要無形文化財保持者（人間国宝）奥山峰石氏による「K18 おりん 2.3寸」など。金工作家によって躍動感あふれる姿を表現した「跳ね馬」や圧倒的なスケールと存在感を放つ逸品「慶長大判」などの品々を展示・販売する。
なお、販売予定価格は以下の通り
K24 サッカーボール：2億3771万円
K24 大坂城：3137万2000円
金箔 黄金の虎：2420万円
K18 おりん 2.3寸：1261万7000円
K24 崇高「跳ね馬」：360万8000円
K24 慶長大判：185万8000円