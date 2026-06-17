ゴルフ場で思わぬ“ギャラリー”を発見！ 狩野舞子がクイズ出題「あなたには見つけられるだろうか」
元バレーボール日本代表の狩野舞子が自身のインスタグラムを更新。自然豊かなゴルフ場で遭遇した鹿との一幕や、豪華メンバーとのラウンドの様子を披露した。
【動画】目の前に現れた「ひょっこりはん」 それでもプレーに集中！（全5枚）
狩野は「ひょっこりはんがいました」「あなたには見つけられるだろうか」とコメントを添えて投稿。1枚目にはゴルフクラブを手にショットを打とうと構える狩野の姿が写されているが、その奥の木々の茂みをよく見ると、一頭の鹿が頭を覗かせている。遠目では気付きにくいものの、自然に溶け込むようにたたずむ鹿の姿が収められていた。続く写真では、その存在に気付いた狩野が鹿のいる方向へ視線を向ける様子を公開。さらに鹿をアップで撮影した写真も掲載し、思わぬ遭遇を楽しんでいる様子が伝わってくる。また、動画では周囲から「怖いね〜」という声が上がる中、「紛らわされない」と宣言してショットに挑戦。鹿は打球の方向よりもかなり手前の斜面付近にいたものの、狩野は見事にナイスショットを披露し、ボールは鹿のいる場所を大きく越えてフェアウェイの先へと飛んでいった。その後は、気になっていた鹿のもとへ一行が近づく場面も公開。すると鹿は人の気配に気付いたのか、立ち上がって奥のほうへ逃げていってしまった。自然の中ならではの思わぬ遭遇に、ラウンドはさらに盛り上がりを見せていた。最後には、この日のラウンドを共にした仲間との集合写真も公開。元バドミントン日本代表の潮田玲子、ものまねタレントのみかん、元大相撲力士・豊ノ島の妻である梶原沙帆さんが笑顔を見せ、和やかなラウンドの様子を伝えていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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