　17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比190円高の6万9560円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9404.5円に対しては155.50円高。出来高は6989枚となっている。

　TOPIX先物期近は4017ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.86ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69560　　　　　+190　　　　6989
日経225mini 　　　　　　 69565　　　　　+190　　　124287
TOPIX先物 　　　　　　　　4017　　　　 +18.5　　　　9569
JPX日経400先物　　　　　 36395　　　　　+235　　　　 249
グロース指数先物　　　　　 704　　　　　　+0　　　　 193
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース