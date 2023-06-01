日経225先物：17日0時＝190円高、6万9560円
17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比190円高の6万9560円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9404.5円に対しては155.50円高。出来高は6989枚となっている。
TOPIX先物期近は4017ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.86ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69560 +190 6989
日経225mini 69565 +190 124287
TOPIX先物 4017 +18.5 9569
JPX日経400先物 36395 +235 249
グロース指数先物 704 +0 193
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4017ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.86ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69560 +190 6989
日経225mini 69565 +190 124287
TOPIX先物 4017 +18.5 9569
JPX日経400先物 36395 +235 249
グロース指数先物 704 +0 193
東証REIT指数先物 売買不成立
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