「川崎スパーキングスプリント・Ｓ３」（１６日、川崎）

川崎名物９００メートルの電撃重賞は１番人気のハーフブルーが逃げ切り勝ち。約１年ぶりの重賞２勝目で「第１６回習志野きらっとスプリント・Ｓ２」（８月６日・船橋）への優先出走権をゲットした。２着に４番人気のフリーダム、３着に６番人気のティアラフォーカスが入った。

内から行きかけたライバルに大外枠から問答無用とハーフブルーが主導権を奪取。終始セーフティーリードを保ちながら４角から直線へ。最後は後続の猛追を半馬身差でしのぎ切って、昨年７月の優駿スプリント以来となるタイトルを手にした。

ここを狙って近２走は当舞台に遠征。トライアル勝ちからの連勝劇で陣営の思いが天に届いた。前走からコンビを組んだ御神本は「（前任の）笹川くんが大事に乗ってきてくれたからね」と笑顔。自身にとっては今年４勝目で、地方競馬通算重賞９７勝目とした。「４角の手応えなら弾けてくれると思ったけど、思ったより詰められた。（前走から斤量増）２キロは重かったかな。最後まで頑張ってくれたよ」とパートナーの奮闘をたたえた。

鈴木啓師にとっても、その優駿スプリント以来となる５個目のタイトル。「うちは全部牝馬が勝っている。それも短いところばかり。巡り合わせかな」と笑みがこぼれた。ホッカイドウ競馬時代にはＪＲＡ交流・エーデルワイス賞で４着だったスピードの持ち主。「思っていたより体が減っていた。この後は馬の状態を見ながら。使えるなら船橋（習志野きらっとスプリント）へ行きたい」。スプリント戦線に楽しみな４歳の快速牝馬が戻ってきた。