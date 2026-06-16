“BYD最小”のスーパーハイブリッドとは

BYDは2026年6月10日（現地時間）、欧州向けの新型「DOLPHIN G DM-i（ドルフィン ジー ディーエムアイ）」を発表しました。

コンパクトなボディに家族向けの実用性、そして日常の移動を電気だけでこなせる能力を兼ね備えた、欧州のBセグメントへの新規参入モデルです。

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BYDが欧州向けに専用開発した初のモデルであり、独自の「DM（Dual Mode）」技術によるプラグイン式のスーパーハイブリッドを搭載する唯一の“スーパーミニ（コンパクトカー）”とされ、クラスを超えた長い電動走行距離を備えています。

ボディサイズは全長4160mm×全幅1825mm×全高1575mm、ホイールベース2610mmです。同社の「ATTO 2 DM-i SUV」より170mm短く、欧州スーパーミニ市場の中心的サイズで、BYDのDM-iスーパーハイブリッドのなかで最もコンパクトなモデルとなります。

ホイールベースは同クラスのエンジン車ライバルよりも長く、大人5人が乗れる十分な空間と425リットルの荷室容量を確保。45リットルのフロア下収納を含み、40：60分割可倒式リアシートを倒すと最大1225リットルに拡大します。

エクステリアはBYDの“オーシャン”デザインで、フロントは軟らかな曲面に吸気口を統合。サイドにはフロントフェンダーからリアへ伸びるショルダーラインや、フローティングルーフを強調するCピラーまわりの造形を採用します。

リアはBYDバッジとLEDテールランプを収めた全幅バーや、ハイマウントストップランプを兼ねるルーフスポイラーを備えます。

インテリアは空間とシンプルさ、使いやすさを重視し、8.8インチのデジタルメーターと、手前にせり出すインフォテインメント画面（10.1または12.8インチ）を採用。シフトセレクターはステアリングコラムに置き、前席間に2段式収納やカップホルダーを設け、仕様によってワイヤレス充電パッドも備えます。

パワートレインはBYD独自のスーパーハイブリッド「DM」システムで、95ps（70kW）の1.5リッターガソリンエンジンに163ps（120kW）の駆動用モーターを組み合わせます。システム総合出力は「Active」が176ps（129kW）、「Boost」「Comfort」「Sport」が212ps（156kW）です。

最高速度は112mph（約180km／h）、0-62mph（約0-100km／h）加速は8.3秒です。

DM-iシステムは多くの場面で電動走行を優先します。バッテリーは2種類で、エントリーのActiveは7.42kWhで最大40km（24.8マイル）の電動走行と約1020km（633マイル）の総合航続を実現。

Boost、Comfort、Sportはより大きな18.3kWhを採用し、WLTP複合で最大105kmのEV走行と、最大約1040km相当（646マイル）の総合航続距離を実現します。

満充電状態でのWLTP加重複合燃費は最大約71.4km／L（201.7mpg）、大容量バッテリー仕様のCO2排出量は32g／kmに抑えられるといいます。

充電はActiveが3.3kWの車載充電器で15％から満充電まで3時間弱。Boost、Comfort、Sportは6.6kWに高め、39kWのDC充電にも対応し、18.3kWhバッテリーを10％から80％まで26分で充電できます。

グレードはActive／Boost／Comfortの3つを軸に、最上位に専用の外観と内装を与えた「Sport Edition」を設定。エントリーのActiveでもLEDライト、前後パーキングセンサー、リアビューカメラ、オートエアコン、Apple CarPlay／Android Auto、音声操作を標準装備します。

上位は装備が充実します。Boostは12.8インチ画面や前席＆ステアリングヒーター、V2L（Vehicle-to-Load）などを、Comfortはヘッドアップディスプレイやパノラマルーフ、360度カメラ、GoogleマップやGoogleアシスタントを使えるGoogle統合機能などを追加します。

Sport Editionはこれをベースに、グロスブラックの18インチホイールやスエード調の2トーンキャビンをまといます。

安全装備も充実し、全車にアダプティブクルーズコントロール、インテリジェントクルーズコントロール、緊急車線維持アシスト、車線逸脱アシスト、前後クロストラフィックアラート、クロストラフィックブレーキ、ブラインドスポット検知、ドライバーモニタリングシステム、ドアオープニング警告などを搭載。NFCによるスマホキーアクセスも用意します。

ボディカラーは、メタリックのスキーイングホワイト、タイムグレー、オブシディアンブラック、オーシャンブルーに、ソリッドのオックスフォードホワイト、パール系のオレンジサンセットを加えた6色を設定。欧州での受注は2026年夏季休暇前に始まり、最初の納車は同年の秋口を予定しています。

なお、ドイツ市場における価格は、ベースモデルの「Active」が2万8990ユーロ（約539万円 ※2026年6月現在、以下同）からと発表されました。

しかし、現地の政府補助金やメーカーによる特別割引（BYD E-Bonus）をフルに適用した実質価格は1万8990ユーロ（約353万円）からと、非常に戦略的なプライスが設定されています。

補助金などを適用した各グレードの価格は、Activeが1万8990ユーロ（約353万円）、Boostが2万1990ユーロ（約409万円）、Comfortが2万2990ユーロ（約427万円）、最上位のSportが2万3990ユーロ（約446万円）となっています。

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ドルフィン G DM-iは、BYDが欧州向けに初めて専用開発したモデルとして、全長4160mmのコンパクトなボディに最大105kmのEV走行距離と最大約1040km相当の総合航続距離を組み合わせたモデルです。

BYDのステラ・リー上級副社長は、欧州のBセグメントは市場で最も重要な分野のひとつであり、同モデルで電動時代のコンパクトカーへの期待を再定義したいとしています。