アペルカンプ真大がアカデミーから11年在籍したデュッセルドルフを退団「この決断は決して簡単ではなかった」
デュッセルドルフは16日、DFアペルカンプ真大(25)が契約満了により退団することを発表した。
アペルカンプは世代別日本代表と世代別ドイツ代表の招集歴を持っている。デュッセルドルフには2015年夏から在籍し、19年9月にプロ契約を締結。今季は先発を中心にブンデスリーガ2部で28試合2得点を記録したものの、チームは3部降格となった。
クラブは「数えきれないほどの思い出と、赤と白のユニフォームを着て長年貢献してくれたことに心から感謝しています!」と伝えた。アペルカンプは退団に際し、インスタグラムを通じて以下のようにコメントしている。
「15歳の時、プロ選手になるという夢を抱いてフォルトゥナに入団した。あれから10年、感謝の気持ちと誇りを胸に、フォルトゥナで150試合以上の公式戦に出場できたことを誇りに思う。この数年間、調子が良いときも悪いときも、いつだってクラブのために全力を尽くしてチームを第一に考えてきた」
「この文章を書かなければならないのは不思議な気分だ。来シーズン、僕はもうフォルトゥナ・デュッセルドルフでプレーすることはない。特にこのクラブのユース出身として、この決断は決して簡単ではなかった。それに昨シーズンの結果もある。フォルトゥナの皆さん、こんな結末はふさわしいものではない。皆さんはどこでも全力を尽くしてくれましたが、僕はチームと共に巻き返すことができなかったそのことについて、お詫びします。信じてほしい、今でも胸が痛む」
「決まり文句のように聞こえるかもしれないが、クラブは立ち上がらなければならないし、僕も立ち上がらなければならない。フォルトゥナが再び立ち上がると確信している。このクラブとこのファンたちはもっとふさわしい場所にいるべきだ」
「フォルトゥナ・デュッセルドルフは今の僕という選手、そして人間を形作ってくれた。長年にわたり僕を支えてくれたすべてのコーチ、スタッフ、選手、そして関係者の皆様に感謝したい。特に、U-16時代から私を見守ってくれた育成センターの皆さんに。もちろん、ファンの皆さんも忘れてはいけないね。皆さんの限りないサポートに、心から感謝する。 フォルトゥナは心の中にずっと残る。すべてに感謝」
アペルカンプは世代別日本代表と世代別ドイツ代表の招集歴を持っている。デュッセルドルフには2015年夏から在籍し、19年9月にプロ契約を締結。今季は先発を中心にブンデスリーガ2部で28試合2得点を記録したものの、チームは3部降格となった。
クラブは「数えきれないほどの思い出と、赤と白のユニフォームを着て長年貢献してくれたことに心から感謝しています!」と伝えた。アペルカンプは退団に際し、インスタグラムを通じて以下のようにコメントしている。
「この文章を書かなければならないのは不思議な気分だ。来シーズン、僕はもうフォルトゥナ・デュッセルドルフでプレーすることはない。特にこのクラブのユース出身として、この決断は決して簡単ではなかった。それに昨シーズンの結果もある。フォルトゥナの皆さん、こんな結末はふさわしいものではない。皆さんはどこでも全力を尽くしてくれましたが、僕はチームと共に巻き返すことができなかったそのことについて、お詫びします。信じてほしい、今でも胸が痛む」
「決まり文句のように聞こえるかもしれないが、クラブは立ち上がらなければならないし、僕も立ち上がらなければならない。フォルトゥナが再び立ち上がると確信している。このクラブとこのファンたちはもっとふさわしい場所にいるべきだ」
「フォルトゥナ・デュッセルドルフは今の僕という選手、そして人間を形作ってくれた。長年にわたり僕を支えてくれたすべてのコーチ、スタッフ、選手、そして関係者の皆様に感謝したい。特に、U-16時代から私を見守ってくれた育成センターの皆さんに。もちろん、ファンの皆さんも忘れてはいけないね。皆さんの限りないサポートに、心から感謝する。 フォルトゥナは心の中にずっと残る。すべてに感謝」