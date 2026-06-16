「吠えやすい」と言われる代表的な小型犬5選

1.トイ・プードル

トイ・プードルは非常に知能が高く、人間の言葉や動きをよく理解する犬種です。その賢さゆえに、自分が吠えることで飼い主が反応してくれることをすぐに学習してしまいます。

「吠えればおやつがもらえる」「構ってもらえる」といった成功体験を積み重ねると、自分の要求を通すための手段として吠えが癖になることがあります。

単に鳴き止ませようと構うのではなく、落ち着いているときをしっかり褒めるような、知的好奇心を満たすしつけが重要です。

2.チワワ

世界最小の犬種として知られるチワワですが、その性格は非常に勇敢で負けん気が強いのが特徴です。自分よりも大きな相手に対しても、ひるまずに立ち向かっていく「大きな犬」のような気質を持っています。

この勇敢さは、裏を返せば臆病さや警戒心の強さからくる防衛本能でもあります。知らない人や聞き慣れない音に対して、自分や飼い主を守ろうとして一生懸命に声を張り上げてしまうのです。子犬の頃から多くの人や環境に慣れさせることが大切になります。

3.ミニチュア・シュナウザー

ミニチュア・シュナウザーは、もともと農場でネズミなどの害獣を追い払う「働く犬」として活躍していました。そのため、動くものに対する反応が非常に鋭く、優れた観察力を持っています。

家庭犬となった今でもその本能は残っており、窓の外を横切る人や鳥、さらにはテレビの映像などに対しても敏感に反応して吠えることがあります。

正義感が強く、家族に異変を知らせようとする責任感からくる行動なので、まずはその鋭い感覚を理解してあげることが必要です。

4.ポメラニアン

ふわふわした毛並みが愛らしいポメラニアンは、スピッツ系の血を引いており、非常に縄張り意識が強い犬種です。

自分のテリトリーに強いこだわりを持つため、玄関のチャイムや郵便配達のバイクの音など、家の敷地内に近づいてくるものに対して激しく吠え立てる傾向があります。

また、活発で自己主張もはっきりしているため、感情が高ぶるとそのまま興奮して吠え続けてしまうことも少なくありません。落ち着かせる合図を決めておき、興奮をコントロールする練習が効果的です。

5.ジャック・ラッセル・テリア

ジャック・ラッセル・テリアは、小型犬とは思えないほどの圧倒的なスタミナと運動能力を誇ります。もともと狩猟犬としてキツネを追いかけていたルーツがあるため、吠えることで獲物を追い詰めたり、自分の居場所を主人に知らせたりするのが得意な犬種です。

エネルギーが有り余っていると、その発散場所を求めて無駄吠えが増えてしまう傾向があります。毎日の十分な散歩に加えて、頭を使った遊びを取り入れ、心身ともに満足させてあげることが吠えを抑える近道となります。

吠えやすい小型犬の共通点とは

小型犬が吠えやすいのには、生物学的な理由と性格的な理由の双方が関係しています。まず大きな要因として挙げられるのは、自分の身を守るための「防衛本能」です。

大型犬に比べて体が小さいため、外の世界は常に危険と隣り合わせに感じられます。わずかな物音や見知らぬ人に対しても「攻撃されるかもしれない」という不安を感じやすく、それを遠ざけるために威嚇として吠えるのです。

また、小型犬は長い年月をかけて人間と密接に暮らすよう改良されてきたため、飼い主に対する依存心や忠誠心が非常に強く、家族の異変を知らせようとする「番犬」としての意識が芽生えやすいという共通点もあります。

吠える理由を見極めるポイント

愛犬の吠えを改善するためには、まず「なぜ今吠えているのか」という理由を正しく見極めることが不可欠です。吠え方や耳の向き、しっぽの状態をよく観察してみましょう。低い声で連続して吠えるときは、相手を遠ざけようとする恐怖や警戒のサインかもしれません。

一方で、高めの声で飼い主を見つめながら吠えるときは、「遊んでほしい」「お腹が空いた」といった要求を伝えています。

また、特定の音（チャイムやインターホン）にだけ反応する場合は、環境に対する条件反射です。感情に任せて叱るのではなく、吠えの裏側にある感情を読み取ることが、解決への第一歩となります。

飼い主ができる「吠え」への対策

吠えへの対策で最も大切なのは、飼い主が一貫した態度を取ることです。例えば、要求吠えに対して一度でも根負けして構ってしまうと、犬は「吠えれば願いが叶う」と学習してしまいます。

吠えている間は、要求に応じず静かにその場を離れる（あるいは背を向ける）などして一度落ち着かせ、吠え止んで静かになった瞬間にしっかりと褒めてあげましょう。また、生活環境を整えることも効果的です。外の物音で吠えるなら、窓に目隠しをしたり、テレビや音楽を流して音を紛らわせたり工夫をしましょう。

さらに、毎日の散歩や遊びでエネルギーをしっかり消費させ、家の中ではリラックスして眠れるような環境を作ることで、情緒を安定させることが可能です。

まとめ

犬が吠えるのは、言葉を持たない彼らにとって大切なコミュニケーション手段の一つです。特に小型犬は、自分や大好きな飼い主を守ろうとする一生懸命な気持ちから吠えてしまうことが多くあります。

頭ごなしに叱るのではなく、まずはその理由を理解し、根気強く向き合うことで、愛犬との絆はより深まっていくはずですよ。