　16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比220円高の6万9590円と急伸。日経平均株価の現物終値6万9404.5円に対しては185.50円高。出来高は1724枚となっている。

　TOPIX先物期近は4007ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.86ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69590　　　　　+220　　　　1724
日経225mini 　　　　　　 69590　　　　　+215　　　 29523
TOPIX先物 　　　　　　　　4007　　　　　+8.5　　　　2086
JPX日経400先物　　　　　 36265　　　　　+105　　　　 102
グロース指数先物　　　　　 702　　　　　　-2　　　　　68
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース