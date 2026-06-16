日経225先物：16日19時＝220円高、6万9590円
16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比220円高の6万9590円と急伸。日経平均株価の現物終値6万9404.5円に対しては185.50円高。出来高は1724枚となっている。
TOPIX先物期近は4007ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.86ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69590 +220 1724
日経225mini 69590 +215 29523
TOPIX先物 4007 +8.5 2086
JPX日経400先物 36265 +105 102
グロース指数先物 702 -2 68
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4007ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.86ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69590 +220 1724
日経225mini 69590 +215 29523
TOPIX先物 4007 +8.5 2086
JPX日経400先物 36265 +105 102
グロース指数先物 702 -2 68
東証REIT指数先物 売買不成立
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