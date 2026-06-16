今回紹介するのは、Threadsに投稿された、黒猫さんたちの何とも神々しい姿。投稿主さんがカメラを向けた先にいたのは、まるで高い場所からこちらを見守っているかのような2匹の猫ちゃん。凛とした表情で並ぶ姿に、思わず「ありがたや…」と拝みたくなってしまいそうです。投稿はThreadsにて、4000回以上表示され、沢山の注目を集めていました。

【写真：長い毛が特徴的な『２匹の猫』→棚の上に並んだ結果…あまりにも『神々しすぎる雰囲気』】

棚の上に現れた黒猫の“猫神様”

今回、Threadsに投稿したのは「haisuli」さん。登場したのは、元保護猫の男の子・おじすんちゃんと、メインクーンの女の子・ゆるちゃんです。

投稿には、木製の棚の上に並んで座る猫ちゃんたちの姿が。ふたりともふわふわとした長めの毛並みが印象的。胸元の毛がふんわり広がる様子はどこか威厳たっぷり。黒い毛並みの中からのぞく瞳がきらりと光り、まるで「何用かにゃ？」とでも言いたそうな表情を浮かべていたみたいです。

並んでいるだけなのに、なぜか漂う「ご降臨感」。「猫神様」という言葉が、ぴったりすぎますね。

凛とした表情に猫好きもほっこり

堂々とした座り姿は、まさに「猫神様」。その足元をよく見ると、きちんとそろえた前足や、ふわりと広がる毛並みが何とも愛らしい…。神々しさの中に猫のかわいらしさも感じられます。

おじすんちゃんとゆるちゃんの様子を見たThreadsユーザーたちからは、「お賽銭箱はどこ？」「ありがたや～」「凛々しいし、なんか神々しさも」などの声が多く寄せられていました。

Threadsアカウント「haisuli」では、おじすんちゃんやゆるちゃんたちとのほのぼのとした日常が投稿されています。凛々しく並ぶ日もあれば、のんびり甘えたり、自由にくつろいだりしているときもあるようです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「haisuli」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。