紫外線に湿度…髪の“うねり戻り”の悩みに朗報、好調の『ギュット』からヘアミルクが登場
ダメージによるうねりや広がりなどの髪悩みに寄り添うヘアケアブランド『Gyutto（ギュット）』（ロート製薬）。日中の“うねり戻り”に着目したアウトバスの新商品『ギュット コルセットヘアミルク』が、6月23日よりECサイトで先行発売される。なお、全国のドラッグストアなどでの一般販売は9月15日を予定している。
【グラフ】こんなに！？ 日中のうねり戻り”を実感する人が多数
同ブランドは、ダメージによるゴワつき、うねり、広がりなど、髪が思い通りに扱えない悩みにアプローチするヘアケアブランドとして展開。2024年に発売したインバスケア用の『ギュット コルセットヘアマスク』は、発売直後の販売数が当初計画比の約4倍で推移するなど、多くのユーザーから高い支持を獲得している。
同社が髪悩みに関する調査を実施したところ、うねり悩みが高い30〜60代女性の82％が、日中に髪がうねる“うねり戻り”を実感していることが判明。一方で、日中のうねり対策としてアウトバストリートメントを使用している人のうち、現状のケアに満足している人は43％に留まっており、ユーザーの未充足なニーズが浮き彫りに。このような髪悩みの実態を受け、同社は日中の“うねり戻り”に着目したヘアケア製品の開発に至った。
23日より先行発売する『ギュット コルセットヘアミルク』は、朝整えた髪を日中もうねり戻りしにくいまとまり髪へと導く質感整形ヘアミルク。紫外線、湿度変化、乾燥などのダメージによってうねり、広がりが生じやすくなった髪に着目し、独自の「アクアコルセット技術」を搭載。ヒアルロン酸カリウムと乳酸が髪内部に浸透し、ダメージを受けた髪を補修する。さらに、PVPが髪表面をコーティングすることで、内側と外側の両面からまとまりのある髪へ導く。こうした内側補修と外側コートの両面アプローチにより、時間とともにうねる・広がる髪を整える「質感整形テクノロジーα」を実現した。
また、うねりが気になる根元付近にも使いやすいよう、スキンケアにも使われる成分にこだわって開発。13種の美容成分（うるいお成分）を配合して髪にうるおいを与えるほか、ヒートプロテクト成分でドライヤーの熱ダメージからも髪を守る。みずみずしく軽やかなミルクタイプで、髪1本1本になじみ、べたつきにくく、さらりとした使用感。重さが気になる人にも使いやすく、自然なまとまりのある髪へと導く。
本商品は、Amazonやアットコスメ、楽天、ロート通販などのECサイトにて6月23日より先行発売。全国のドラッグストアなどでの一般販売は同年9月15日を予定。
【グラフ】こんなに！？ 日中のうねり戻り”を実感する人が多数
同ブランドは、ダメージによるゴワつき、うねり、広がりなど、髪が思い通りに扱えない悩みにアプローチするヘアケアブランドとして展開。2024年に発売したインバスケア用の『ギュット コルセットヘアマスク』は、発売直後の販売数が当初計画比の約4倍で推移するなど、多くのユーザーから高い支持を獲得している。
23日より先行発売する『ギュット コルセットヘアミルク』は、朝整えた髪を日中もうねり戻りしにくいまとまり髪へと導く質感整形ヘアミルク。紫外線、湿度変化、乾燥などのダメージによってうねり、広がりが生じやすくなった髪に着目し、独自の「アクアコルセット技術」を搭載。ヒアルロン酸カリウムと乳酸が髪内部に浸透し、ダメージを受けた髪を補修する。さらに、PVPが髪表面をコーティングすることで、内側と外側の両面からまとまりのある髪へ導く。こうした内側補修と外側コートの両面アプローチにより、時間とともにうねる・広がる髪を整える「質感整形テクノロジーα」を実現した。
また、うねりが気になる根元付近にも使いやすいよう、スキンケアにも使われる成分にこだわって開発。13種の美容成分（うるいお成分）を配合して髪にうるおいを与えるほか、ヒートプロテクト成分でドライヤーの熱ダメージからも髪を守る。みずみずしく軽やかなミルクタイプで、髪1本1本になじみ、べたつきにくく、さらりとした使用感。重さが気になる人にも使いやすく、自然なまとまりのある髪へと導く。
本商品は、Amazonやアットコスメ、楽天、ロート通販などのECサイトにて6月23日より先行発売。全国のドラッグストアなどでの一般販売は同年9月15日を予定。