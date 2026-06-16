「しぼりや 丸の内店」は、地下鉄「丸の内駅」から徒歩6分の場所に、2026年3月オープンしたエビフライ専門店です。



愛知県南知多町にある老舗旅館「料理旅館しぼりや」の姉妹店で、本店の食事処で人気を集める海老フライを主役にした定食を提供しています。



看板メニューの海老フライは、エビと衣のバランスの良さが自慢です。大ぶりのエビを、独自配合の企業秘密のバッター液にくぐらせ、中目のパン粉をまとわせて揚げています。





サクッと軽やかな衣とプリッとしたエビの食感が特徴で、衣の中にうま味を閉じ込めるよう丁寧に仕上げています。さらに、しっかりと油切りを行うことで、食べ応えがありながらも重たさを感じにくく、ランチタイムでもあっさりと楽しめます。そのままでも十分おいしく味わえますが、添えられたタルタルソースやレモンで味の変化を楽しむのもおすすめです。海老フライに次ぐ人気メニューが、白身魚「イトヨリ」のフライです。身がやわらかく淡泊な味わいで、さっぱりと食べられることから人気を集めており、イトヨリだけを楽しめる定食を選ぶ常連客もいます。また、男性客を中心に人気なのが、海老フライと豚ヒレカツを組み合わせたボリューム満点の定食です。主役の海老フライはもちろん、ご飯や味噌汁、小鉢に至るまで丁寧に作られた、こだわりの定食が味わえる一軒です。＜ランチメニュー＞【しぼりや定食A（海老フライ1本・いとより1枚）】（1100円）【しぼりや定食B（海老フライ2本）】（1300円）【しぼりや定食C（海老フライ1本・ひれかつ2枚）】（1400円）【しぼりや定食D（いとより3枚）】（1100円）※2026年3月24日時点の情報です