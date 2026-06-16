池田エライザが自身のInstagramを更新。イタリア・コモ湖でのエレガントなノースリーブのドレス姿を公開しファンの注目を集めている。

【写真】イタリアのコモ湖を背景にしたエレガントなノースリーブのドレス姿を公開した池田エライザ

■イタリア・コモ湖をバックに撮影したドレス姿を公開

イタリアのジュエリーブランド「ダミアーニ（DAMIANI）」が、6月11日に新作ハイジュエリーコレクション「ARTE MAESTRA」を発表した。初披露の舞台となった場所は、イタリア・コモ湖を望む16世紀の歴史的邸宅「ヴィラ・プリニアーナ（Villa Pliniana）」だ。

ゲストとして招待された池田はイタリア・コモ湖を訪問。6月15日に更新したInstagramには「#DamianiArteMaestra」「#HighJewelry」「#MadeinItaly」とハッシュタグが添えられ、歴史ある美しい名所と共鳴するような美麗な姿が収められていた。

公開されたのは、豪奢なネックレスとリングを身に纏い、シルク生地のノースリーブドレス姿のモノクロショットだ。コモ湖をバックに微笑む池田の姿は、幻想的な美しさを放っている。その他、頭にヘアバンドを着け、爽やかなブルーのノースリーブドレスを纏った池田は、鮮やかなピンクの夾竹桃の花にそっと顔を寄せている（3枚目）。一転して、胸元が大胆に開いた黒いベロアのドレス姿でクロワッサンを手にチャーミングに微笑む様子（5枚目）も公開。さらに、白のノースリーブドレスにヘアバンドを合わせたスタイリングでは、レンガの小路に佇みながらクールな視線をカメラへと向けている（7枚目）。

SNSには「リアルヴィーナス」「可愛すぎる」「最高最強に可愛い」「絶世の美女」と絶賛の声が続々と集まっている。

■池田エライザ「自分自身と向き合う贅沢な時間になりました」

池田は、前日となる6月14日にもコモ湖でのオフショットを大量に公開している。

「ダミアーニ『ARTE MAESTRA』ハイジュエリー コレクションにお招きいただきイタリア・コモ湖を訪れました」と報告。続けて「熟練した職人の手によって生み出されるダミアーニのジュエリーは、一つひとつに物語が宿っていて、コモ湖の穏やかな景色や静かな時間の流れと重なり、その輝きは華やかさだけでなく、どこか温かさや愛情までも感じさせてくれました」とジュエリーの美しさを表現した。そして、「私が着用した『マルゲリータ』は、ダイヤモンドとエメラルドが贅沢にあしらわれた繊細なデザインが本当に美しく、みるたびマーガレットが優しく煌めいて特別な気持ちになりました」と綴った。

公開されたのは、ジュエリーを身に着けたノースリーブドレス姿（1・2枚目）、ジュエリーを眺める美しい横顔（3枚目）、鮮やかな花に顔を寄せた瞬間（7枚目）、白のホルターネックドレスを身に纏い、柔らかな微笑みを見せるセルフィー(11枚目)など。

「滞在中はあえて予定を詰め込まず、朝の光の中を散歩したり、湖を眺めながらゆっくりと過ごしたり。慌ただしい日常から少し離れ、自分自身と向き合う贅沢な時間になりました」と締めくくった。

SNSには「ゴージャス」「女神様」「彫刻のように美しい」など、熱狂的な声で溢れ返っている。