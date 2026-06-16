映画『スクリーム 7』特別映像＆場面写真が解禁 娘を守り抜くため“ゴーストフェイス”に立ち向かう
人気スラッシャーホラーシリーズ最新作『スクリーム 7』（6月19日公開）より、主人公・シドニーが愛する娘を守り抜くため再びゴーストフェイスに立ち向かう本編シーンや過去作のシーンと、長年シドニーを演じてきたネーヴ・キャンベルとケヴィン・ウィリアムソン監督が最新作について語る様子を収めた特別映像が解禁。併せて場面写真4点も到着した。
【動画】ネーヴ・キャンベル＆ケヴィン・ウィリアムソン監督が登場する特報
1996年に公開され、ホラーの仮面を被った究極の犯人考察型サスペンスとしてセンセーションを巻き起こした『スクリーム』シリーズ。
第7弾となる最新作は、『スクリーム』『スクリーム2』『スクリーム4: ネクスト・ジェネレーション』の脚本家としてシリーズのストーリーを生み出したケヴィン・ウィリアムソンが監督として復帰し、オリジナル主要キャストも再集結。AIを駆使した新たなサスペンス要素も加わり、全米で今年2月に公開されると、シリーズ史上No.1オープニングを記録。さらに1作目の興行収入をはるかに超える大ヒットとなっている。
この度解禁された特別映像には、シリーズを通して長年主人公・シドニーを演じてきたネーヴ・キャンベルと、ケヴィン・ウィリアムソン監督が登場。過去作のシーンなどとともに、最新作について語っている。
ウィリアムソン監督は、これまでの主人公の歩みを振り返る過去の映像とともに「シドニーはこの作品で、中心的な人物だ」と語り、「今作では違う面を見せてくれる。母親の一面だ」と本作の核となるテーマを明言。多くの仲間を殺人鬼に奪われるという、数々の惨劇をくぐり抜けてきた彼女に「更なる絶望が襲う」と、今回も過酷な試練が待ち受けていることを示唆する。
一方、シドニー役のネーヴ・キャンベルは、「彼女は家族をもち、穏やかな生活を送っている。でも続くはずもなく」と、手に入れた平穏な日々は長く続かず、再び悪夢が幕を開けることを明かしている。
映像にはさらに、ゴーストフェイスが電話越しに「久しぶりだな。この時を待ち続けてきた」と告げ、「全てが始まったとき娘と同じ歳だったな」と不気味に囁く様子も。それでも「あの子が危ない」と愛する娘を守り抜こうとするシドニーの覚悟が胸を熱くさせると同時に、これまでの彼女の軌跡を感じるエモーショナルな映像に仕上がっている。
併せて、場面写真4点も到着。シドニーが、過去シリーズからのお馴染みのキャラクター、ゲイル・ウェザーズ（コートニー・コックス）と一緒にテレビ番組に出演する姿や、警察官でありシドニーの夫でもあるマーク（ジョエル・マクヘイル）とともに強張った表情を見せる様子を収めている。そのほか、かつて全てが始まった時のシドニーと同じ年頃に成長し、迫り来る危険に気づかずベッドでくつろぐ娘テイタム（イザベル・メイ）の姿、そして暗闇に不気味に佇むゴーストフェイスなどが切り取られており、再び幕を開ける惨劇の行方に注目が集まる。
果たしてシドニーは、ゴーストフェイスの魔の手から愛する娘を守り抜くことができるのか？因縁の対決の結末を、劇場で確かめたい。
映画『スクリーム 7』は、6月19日より公開。
【動画】ネーヴ・キャンベル＆ケヴィン・ウィリアムソン監督が登場する特報
1996年に公開され、ホラーの仮面を被った究極の犯人考察型サスペンスとしてセンセーションを巻き起こした『スクリーム』シリーズ。
この度解禁された特別映像には、シリーズを通して長年主人公・シドニーを演じてきたネーヴ・キャンベルと、ケヴィン・ウィリアムソン監督が登場。過去作のシーンなどとともに、最新作について語っている。
ウィリアムソン監督は、これまでの主人公の歩みを振り返る過去の映像とともに「シドニーはこの作品で、中心的な人物だ」と語り、「今作では違う面を見せてくれる。母親の一面だ」と本作の核となるテーマを明言。多くの仲間を殺人鬼に奪われるという、数々の惨劇をくぐり抜けてきた彼女に「更なる絶望が襲う」と、今回も過酷な試練が待ち受けていることを示唆する。
一方、シドニー役のネーヴ・キャンベルは、「彼女は家族をもち、穏やかな生活を送っている。でも続くはずもなく」と、手に入れた平穏な日々は長く続かず、再び悪夢が幕を開けることを明かしている。
映像にはさらに、ゴーストフェイスが電話越しに「久しぶりだな。この時を待ち続けてきた」と告げ、「全てが始まったとき娘と同じ歳だったな」と不気味に囁く様子も。それでも「あの子が危ない」と愛する娘を守り抜こうとするシドニーの覚悟が胸を熱くさせると同時に、これまでの彼女の軌跡を感じるエモーショナルな映像に仕上がっている。
併せて、場面写真4点も到着。シドニーが、過去シリーズからのお馴染みのキャラクター、ゲイル・ウェザーズ（コートニー・コックス）と一緒にテレビ番組に出演する姿や、警察官でありシドニーの夫でもあるマーク（ジョエル・マクヘイル）とともに強張った表情を見せる様子を収めている。そのほか、かつて全てが始まった時のシドニーと同じ年頃に成長し、迫り来る危険に気づかずベッドでくつろぐ娘テイタム（イザベル・メイ）の姿、そして暗闇に不気味に佇むゴーストフェイスなどが切り取られており、再び幕を開ける惨劇の行方に注目が集まる。
果たしてシドニーは、ゴーストフェイスの魔の手から愛する娘を守り抜くことができるのか？因縁の対決の結末を、劇場で確かめたい。
映画『スクリーム 7』は、6月19日より公開。