東京ディズニーリゾートでは、7月2日（木）から9月14日（月）までの期間、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」が開催されます。

スペシャルイベントの開催に合わせ、ゲストが夏のパークをより快適に過ごせるよう、東京ディズニーリゾート各所で本格的な暑さ対策を実施。

環境保全・環境科学の専門機関「一般社団法人環境情報科学センター（CEIS）」と連携して進められている、空間デザインの工夫や楽しみながら涼める体験を紹介します。

東京ディズニーリゾート「夏の暑さ対策」

東京ディズニーリゾートでは、7月2日（木）から9月14日（月）までの期間に開催されるスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」に合わせ、ゲストが夏のパークをより快適に過ごせるよう、東京ディズニーリゾート各所で本格的な暑さ対策を実施。

環境保全・環境科学の専門機関「一般社団法人環境情報科学センター（CEIS）」と連携して進められている、空間デザインの工夫や楽しみながら涼める体験を紹介します。

夏の空間デザインのキーワードは「うえ・まんなか・した」

東京ディズニーリゾートでは、2010年代よりゲストやキャストが快適に過ごせるよう環境整備の工夫を進めてきました。

特に2021年にはCEISと連携し、パーク内の空間を測定・評価。

その結果をもとに、それぞれの場所の特性に合わせ、暑さをやわらげるために最も効果的とされる「うえ・まんなか・した」の順番で対策を講じる空間デザインが行われています。

「うえ」の取り組み（日射を遮る）

太陽の日射を遮る対策は、とくに有効とされています。

タープなどの日除けにより日射を遮ることで放射熱を大幅にカット。

日陰になることで路面や壁面温度の上昇も抑えられ、日除け自体が熱くなりにくい素材を用いることでさらなる低減効果を生んでいます。

「まんなか」の取り組み（風通しを良くする）

次に影響があるのが風通しを良くすることです。

日陰であっても空気が流れにくい場所に冷風機を設置したり、待機列の屋根上部にファンを設置して気流を作り出したりしています。

直接風を当てることで汗の気化を促し、体温冷却を助けるとともに、滞留した熱気や湿気を逃がす役割を果たしています。

「した」の取り組み（路面温度を下げる）

保水性能の高い舗装を施したり、打ち水を行ったりすることで、気化熱を利用して路面温度の上昇を抑制し、放射熱を低減しています。

東京ディズニーリゾート内では、これら「うえ・まんなか・した」の取り組みを場所の特性に応じて選択し、100ヶ所を超える空調機やファン、パラソルなどが設置されています。

「楽しみながら涼む」ゲスト自身の体調管理サポート

空間の整備だけでなく、1日を通して楽しみながら体調ケアができる取り組みも充実しています。

ゲスト自身が自分のペースで過ごし、体調管理への意識を高められるような体験が用意されています。

専門家監修のもと、効果的な暑さ対策ができる「対策リスト」が作成されました。

スマートフォンなどでダウンロードして、パークでの過ごし方の参考にすることができます。

また、入園前の準備や入園中にも活用できる特設サイト「暑さ対策ガイド」が開設されており、夏のパークの楽しい過ごし方を事前にチェックできます。

キャストによる「ひんやりサービス」

楽しい時間を過ごしている間でも体調ケアは重要です。

一部店舗では、体温ケアが必要なお子さまと一緒に楽しみながら涼めるよう、キャストとのコミュニケーションを通じてミストファンやクールタオルに冷水を提供するサービスが実施されています。

冷たい霧吹きをかけながら風にあたると皮膚体温ケアに効果的です。

「コールドマーク」で冷たいメニューがひと目でわかる

深部体温を下げるために効果的な冷たい食事や飲み物がすぐにわかるよう、一部レストランのメニューボードや公式サイトのメニュー画像に「コールドマーク」が掲出されています。

身体の内側と外側の両面からパークの「涼」を楽しめます。

屋内の涼しい休憩スポットを開放

屋外での休憩スポット増設に加え、一部のレストランが営業開始前の時間から開放されています。

また、東京ディズニーランドの「カントリーベア・シアター」、東京ディズニーシーの「マーメイドラグーンシアター」が休憩スポットとして開放されており、涼みながら塗り絵やお手紙作成を楽しむことができます。

イクスピアリでの暑さ対策の取り組み

パーク外の商業施設「イクスピアリ」でも、暑さ対策の取り組みが行われています。

2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの期間、ディズニーアンバサダーホテル方面などへ日陰を通行できるよう、午前7時より館内一部の通路が開放されます。

さらに、浦安市において誰でも気軽に休憩できる冷房施設として登録されているほか、大量の水しぶきを浴びて清涼感を感じられるイベント「スプラッシュ・チャレンジ！」（8月8日〜8月16日）も開催。

CEISによるおすすめポイントの紹介展示（6月22日〜8月6日）も行われます。

夏の東京ディズニーリゾートを訪れる際は、これらの暑さ対策を活用して、安全で快適な夏の思い出づくりを楽しんでみてはいかがでしょうか。

©Disney

※写真はイメージです

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