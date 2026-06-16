１６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４．５８ポイント（０．１１％）安の４０９１．８９ポイントと３日ぶりに反落している。

中国経済の先行き不透明感が重しとなる流れ、取引時間中に公表された中国の月次経済統計は総じて弱い内容で、内需の不振が印象付けられた。５月の小売売上高は前年同月比０．６％減と２０２２年１２月以来、３年５カ月ぶりのマイナス成長。１〜５月の不動産開発投資は１６．２％減と予想以上に縮小した。中東不安の後退などを手がかりとして、指数はプラス圏に浮上する場面がみられたものの、後場に入り改めて売りが優勢となっている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、不動産の下げが目立つ。京能置業（６００７９１／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）安、新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が４．１％安、華遠地産（６００７４３／ＳＨ）が２．８％安、保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）が２．７％安で引けた。

消費株もさえない。酒造の今世縁酒業（６０３３６９／ＳＨ）が３．７％、冷凍食品の安井食品集団（６０３３４５／ＳＨ）が２．８％、エナジー飲料の東鵬飲料（６０５４９９／ＳＨ）が２．７％、乳製品の光明乳業 （６００５９７／ＳＨ）が２．１％、衣料品の海瀾之家（６００３９８／ＳＨ）が１．９％ずつ下落した。エネルギー株、運輸株、医薬株、銀行・保険株、自動車株、公益株なども売られている。

半面、ハイテク株は急伸。銅張積層板メーカーの浙江華正新材料（６０３１８６／ＳＨ）やＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）、半導体材料の有研新材（６００２０６／ＳＨ）、通信機器製造・販売の江蘇永鼎（６００１０５／ＳＨ）、光電ガラス表面処理の江西沃格光電（ＷＧテック：６０３７７３／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、ディスプレー基幹部品の彩虹顕示器件（６００７０７／ＳＨ）が９．９％高、パワー半導体の杭州士蘭微電子（６００４６０／ＳＨ）が８．２％高、半導体モジュール生産の嘉興斯達半導体（６０３２９０／ＳＨ）が７．０％高で取引を終えた。素材株、証券株、インフラ建設株の一角なども買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．１７ポイント（０．０６％）安の２７１．００ポイント、深センＢ株指数が０．６５ポイント（０．０６％）高の１１４６．９１ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）