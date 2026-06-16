6月26日〜28日開催「NU Festival 2026」タイムテーブル発表。高輪ゲートウェイが街ごと音楽とアートの会場に

6月26日（金）〜28日（日）の3日間、新たな文化を生み続ける国内最大級の街「TAKANAWA GATEWAY CITY」および「高輪ゲートウェイ駅」を舞台に、JR東日本共催の都市型フェスティバル「NU Festival」が初開催される。

JR東日本が「100年先の心豊かなくらしのための実験場」と位置づける街全体が、音楽とアートに包まれる特別な3日間。

「TAKANAWA GATEWAY CITY」のさまざまな最新スポットを巡り、複合文化施設「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」（以下、MoN Takanawa）で最先端の音楽やアートに触れ、エキナカや駅前広場ではDJの音楽に体を揺らす。

Next（次の）×New（新たな）×Unity（共創・調和）をコンセプトに、街全体を音楽とアートの体験空間へと変える。

ここでしか体験できない最先端の音楽「NU Live」

スペインの国際フェスティバル「Sonar（ソナー）」をコラボレーターに迎える「NU Live」。TAKANAWA GATEWAY Convention Center内「LINKPILLAR Hall」では、エレクトロニックミュージック界を牽引してきた巨匠から、現代シーンの重要人物、そしてユースカルチャーを更新する新世代までが集結。

自作の装置を組み込み、人の指だけでは生まれない音をピアノから引き出すGrandbrothers（グランドブラザーズ）が待望の初来日をする。

シンセサイザー界の生ける伝説Suzanne Ciani（スザンヌ・チアーニ）と、UK電子音楽の異才Actress（アクトレス）による初のコラボレーション。バルセロナの「Sonar」やロンドンの「Barbican Centre（バービカン・センター）」で熱狂を生んだ4チャンネル音響の話題作が、ついに東京初上陸する。

さらに、アンビエントの巨匠William Basinski（ウィリアム・バシンスキー）による、グランドピアノ「Shigeru Kawai SK-5」を用いたパフォーマンスが世界初披露。

そして、正体不明でありながら世界的な注目を集めるTwo Shell（トゥー・シェル）が来日。現代UKクラブカルチャーを象徴する革新的なサウンドを披露する。

そのほか、日本を代表するメディアアーティスト真鍋大度、ヒップホップ界のレジェンドDJ KRUSHらが集結。高品質のサウンドシステムとライティング、そして革新的なセンターステージによって、来場者をかつてない体験へと誘う。

極上のサラウンド空間に寝そべって“音を聴くこと”に没入する「dublab.jp presents OTOJU SESSIONS」や、音の振動に全身を委ねる癒しの体験「Sound Bath」など、音とじっくり向き合うプログラムも登場。

南青山の隠れ家バー「赤い部屋」の参加も決定。ナチュラルワインを片手に音楽と人がゆるやかにつながる特別な空間が生まれる。

AIとアートが交差する「NU Art」

文化の実験的ミュージアム「MoN Takanawa」では最先端のテクノロジーとアートを体験できる「NU Art」を展開。クリエイティブ空間「Box300」では、頭で考えたことがその場で映像と音になっていくライブ装置で注目を集めるAlbert.DATAをはじめ、幻覚剤のようなVR体験をデザインする永井歩など、「Sonar+D」とコラボレーションのもと、アーティスト／AI研究者の徳井直生がキュレーションする展示やライブ、トークセッションを開催する。

約100畳の畳スペース「Tatami」では、伝説的カルチャースペース「SuperDeluxe」のキュレーションのもと、いけばなと音楽のコラボレーションやトーク、絵画とパフォーマンスを融合させた中山晃子のパフォーマンスなど多彩なプログラムを実施。見て、聴いて、体験できるアート空間が広がる。

走り抜ける電車を見下ろす駅空間でDJを楽しむ「NU Station」／駅前広場がダンスフロアになる「NU Park」

「高輪ゲートウェイ駅 南改札外3Fテラス」では、J-WAVE（81.3FM）とのコラボレーションによる「NU Station」を開催。J-WAVEの音楽番組が3日間にわたり、それぞれの視点でDJをキュレーションする。

DJ EMMA、KO KIMURA、Kotsu ＆ Nari (CYK)、Ryogo、FULLHOUSE（SAMO / TAKENOKO）、SAKURAら、日本を代表するDJたちが登場。駅という日常の場が、音楽で溢れる場へと変貌する。

高輪ゲートウェイ駅前に広がる「Gateway Park」では、「TAKANAWA GATEWAY SPECIAL LIVE」の特別版として「NU Park」を実施。大沢伸一、RHYME（ライム）、Shingo Nakamura、SATOSHI OTSUKIらが出演し、7面LEDビジョンとサウンドシステムを搭載した最新モビリティステージや日替わりのキッチンカーが登場。駅前広場が、音楽と食、そして人々が集うフェス会場へと変わる。

街ごと楽しむ「NU Connect」

街とフェスをつなぐプログラム「NU Connect」では、「NEWoMan TAKANAWA」の「高輪SAUNAS」と「LUFTBAUM 28F 翠の庭」とのコラボレーションが実現。

多彩なサウナ室や仮眠スペースを備えた都市型リトリート施設「高輪SAUNAS」では、6月27日（土）20時から深夜2時まで、Chee ShimizuとKaoru Inoueによるコラボイベントを開催決定。フェスとサウナを行き来して、ととのいながら音楽に浸れる。

地上約150m、世界でも類を見ない500本以上の植物が茂る「LUFTBAUM 28F 翠の庭」では、J-WAVEがセレクトした「NU Festival」出演アーティストの音楽をお届け。360度立体音響システムによる特別なサウンド体験を楽しめる。

※Sonarのoはアクサン・テギュつきが正式表記

【開催概要】

名称：NU Festival 2026

日時：2026年6月26日（金）12:00-22:302026年6月27日（土）12:00-23:002026年6月28日（日）12:00-23:00※各プログラムごとに実施時間は異なる。

会場：＜NU Live＞TAKANAWA GATEWAY Convention Center LINKPILLAR Hall＜NU Art＞MoN Takanawa: The Museum of Narratives (Box300 / Tatami)＜NU Station＞高輪ゲートウェイ駅 南改札外3Fテラス＜NU Park＞高輪ゲートウェイ駅前 Gateway Park＜NU Connect＞NEWoMan TAKANAWA North 5F 高輪SAUNAS / LUFTBAUM 28F 翠の庭

主催：NU Festival 実行委員会共催：JR東日本

後援：スペイン大使館 Embajada de EspañaJ-WAVE

特別協賛：アンカー・ジャパン株式会社LED TOKYO株式会社

特別協力：河合楽器製作所Audio-Technica

協力：ディスクユニオンOshima ProsQobuz

メディアパートナー：『WIRED』日本版

オフィシャルサイト：https://nufestival.jp/

「NU Festival 2026」アーティスト一覧

「NU Festival 2026」6月26日タイムテーブル

「NU Festival 2026」6月27日タイムテーブル

「NU Festival 2026」6月28日タイムテーブル