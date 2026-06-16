エイチ・アイ・エス（HIS）は、夏休みのオーストラリアやヨーロッパ添乗員ツアーを強化する。

原油価格の下落は来春まで見込めない見通しであることや、日本人の海外旅行は下半期（5月〜10月）には前年割れ水準を見込んでいる。

夏の繁忙期には、航空座席の確保、高付加価値である体験型企画商品の拡充などにより、メインターゲットとしている堅調なシニア層に加え、若年層や富裕層へのアプローチを強化する。

オーストラリア行きは燃油サーチャージがゼロである強みを活かし、政府観光局との連携を強化。最重点市場として前年同日比150％で進捗している。ヨーロッパ行きの添乗員ツアーは、中東経由を避けたツアーを拡充し、安全志向の層を掴むことにより、前年同日比130％で進捗している。さらに、ティーウェイ航空によるグアムチャーター便を毎日運航し、ファミリー需要を取り込む。海外旅行の代替や補完需要を取り込むため、北海道や沖縄の企画商品を大幅に強化する。

パスポートの申請手数料の大幅な引き下げや、11年ぶりにシルバーウィークが最大9連休になることも追い風となり、シルバーウィークの取扱高は前年同日比205.4％となっている。