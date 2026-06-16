「やばい！！！！

自分の自転車帰ってきたら先客乗ってるwwwwwwww」



【写真】猫ちゃんが、自転車のカゴに入ってました

こんなポストをされたのは、まご（@mago_zzzz）さん。



駅の駐輪場に停めていた自転車に乗ろうとしたところ、カゴの中で目を光らせた猫ちゃんが先に乗り込んでいた様子を撮影しました。夜の駐輪場でまさかの先客に遭遇、思わず二度見してしまいますね。



「目が光ってるの怖すぎて笑った」

「先客って表現が好きすぎる」

「料金払ってる間にいなくなるのがまた切ない」

「うちの自転車にも来てほしい」



投稿には、驚きの声が寄せられました。ポストをされた、まごさんにお話を伺いました。



――自転車のカゴに乗っていた猫ちゃんはよく見かける子でしょうか？



「近所の猫っぽいです。朝も見かけました」



――どのような状況だったのでしょうか？



「駅の駐輪場に停めてて、自分の自転車に乗ろうとしたらなんか目が光ってて猫が乗ってて、びっくりしました！！」



――最終的にこの猫ちゃんはどうしたのでしょうか？



「お金払ってる間にいなくなっちゃいました！」



夜の駐輪場で突然目が光る--その正体が猫ちゃんだったというオチが最高ですね。せっかくの出会いもお金を払っている間に姿を消してしまったという切ない幕切れでしたが、翌朝も近所で見かけたとのことで、またどこかで再会できるかもしれませんね。



まごさんは「普段はゲーム配信してます！」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）