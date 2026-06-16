ドンテ・グランタムがサンロッカーズ渋谷と契約継続「悔しさを残したまま去るわけにはいきません！」

サンロッカーズ渋谷は6月16日、ドンテ・グランタムとの契約継続を発表した。

カタール代表経験を持つ現在31歳のグランタムは、203センチ98キロのパワーフォワード。オクラホマシティ・サンダーでキャリアを始め、Gリーグ、フランス、イギリス、トルコのチームを渡り歩いた。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」にSR渋谷へ加入。レギュラーシーズン60試合中59試合に出場し、1試合平均13.3得点7.0リバウンド3.1アシストの活躍を見せた。

2シーズン目を迎えるグランタムは公式HPで「昨シーズンの結果は、誰もが望んだものではありませんでした。そして私は、この素晴らしいクラブをその悔しさを残したまま去るわけにはいきません！チーム全員が同じ気持ちで、今シーズンは優勝を目指して戦います！」と意気込み、「サンロッカーズファミリーの皆さん、勝ち負けに関わらず、いつも私とチームを応援していただきありがとうございます！今シーズン、目標を達成するために全力を尽くします。サンロッカーズは、私にとって“ホーム”のような存在です。このユニフォームに誇りを持ち、その誇りを胸に戦います。ホーム開幕戦の千葉ジェッツ戦で皆さんにお会いできることを楽しみにしています！大きな声援をよろしくお願いいたします！」とコメントした。

なお、SR渋谷はショーン・デニスヘッドコーチを新たに招へい。16日時点でジャン・ローレンス・ハーパージュニア、ジョシュ・ホーキンソン、ベンドラメ礼生、野粼零也、狩野富成、大庭圭太郎、永吉佑也、田中大貴との契約継続、山粼一渉との契約合意、山際爽吾の加入を発表している。