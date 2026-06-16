「偉すぎる」実は見えていなかった…日本同点シーンで世界屈指DFを封じた“神プレー”に脚光「ごっつぁんゴールかと思ってた」「もっと評価されるべき」【W杯】

「偉すぎる」実は見えていなかった…日本同点シーンで世界屈指DFを封じた“神プレー”に脚光「ごっつぁんゴールかと思ってた」「もっと評価されるべき」【W杯】