ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１５日、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に出場している日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）の中村敬斗を特集した。

中村は初戦のオランダ戦でＷ杯初ゴールを決めた。スタジオでは中村の技術、生い立ちなどを紹介。その中で中学１年から高校３年まで所属した三菱養和ＳＣの生方修司チーフコーチを取材し、秘話を紹介した。

中村が「恩師」と敬う生方氏の指導法を伝える中でＭＣでタレントの恵俊彰は「生方さんにウチの子供もちょっとお世話になった時期があるんですけれども」と切り出し「本当に素晴らしい指導者で。本当に褒めるんですよ。いいもの持ってるよ、君、ここいいよ、あそこいいよって。ほんと指導してくれて」と明かした。

続けて「とにかく足が遅い選手に今、足が速くなろうなんてできるわけないんだから。ボールを遠くまで蹴ることができない選手にいきなりボールを遠く蹴ろうなんてできないんだ、と。１１人っていうのは社会の縮図だから、自分ができることをしっかりやって、みんながうまく組み合わせていけば、それは勝てるんだよ、みたいなことを指導してくれる方で」と明かし「ノビノビと中村敬斗さんは…自分の個性伸ばせたんじゃないか」とコメントしていた。