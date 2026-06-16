M!LK、サプライズ告知に歓喜！TBSのGP帯初の冠バラエティ特番『M!LKの爆裂ミッション』放送決定

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M!LKにとって、TBSのGP帯で初となる冠バラエティ特番『M!LKの爆裂ミッション』が、7月7日22時に放送されることが決定した。

■告知の瞬間のメンバーのリアルなリアクションを捉えた特別映像も公開

SNS総再生回数30億回を突破し、2025年末には『紅白歌合戦』初出場を果たすなど、爆発的な人気を誇る5人組グループ・M!LK。数々のヒット曲を連発し、全世代から愛される彼らが、これまでにない規模感でTBSとタッグを組み、あらたなエンターテインメントを届ける。

今回の冠番組決定が、メンバーに“サプライズとして”知らされた際の動画も公開。何も知らされていない5人が、GP帯での初冠番組決定を告げられた瞬間のリアルな驚き、歓喜、そして初々しいリアクションの模様が映像に収められている。彼らの素の表情や絆が垣間見える瞬間はファン必見だ。

七夕の夜、日本中に笑顔と元気を届ける特別な1時間。番組の全貌や詳細な放送内容は、後日発表となっている。彼らが汗をかいて全力で挑む、爆裂なミッションの続報を期待して待とう。

■番組情報

TBS系『M!LKの爆裂ミッション』

07/07（火）22:00～

出演者：M!LK（佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）※塩崎太智の「崎」は、たつさきが正式表記

■関連リンク

『M!LKの爆裂ミッション』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/onair/tbs_bakuretsum/