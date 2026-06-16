『スパイダーマン2』好きなシーンを語ろう ─ ヒーローとしての葛藤、MJとの恋、ドック・オクとの死闘、アメコミ映画の大傑作リバイバル上映記念
「パーカー！遅刻だぞ！いつも遅刻だ！」「すみません、騒ぎがあって……」「騒ぎ？いつも騒ぎだ！」
サム・ライミ監督、トビー・マグワイア主演で2004年に公開されたスーパーヒーロー映画の金字塔『スパイダーマン2』。もう何度も観たという方も、何度観ても結局また夢中になってしまう傑作が、2026年7月3日よりヒューマントラストシネマ渋谷にてされる。本メディアTHE RIVERがお届けする、2000年代映画の再上映シリーズ「REVIVAL by THE RIVER」の第1弾だ。
ヒーローとしてのアイデンティティに葛藤するピーター・パーカー、MJとの恋、そしてドクター・オクトパスとの対決……青春ドラマとヒーローアクションが黄金比のように溶け合った究極のアメコミ映画を、もう一度劇場で楽しもう。
THE RIVERでは今回の上映に向けて、皆さんから『スパイダーマン2』の名場面やお気に入りのシーンを大募集。あの場面、この場面をみんなで語り合い、改めて『スパイダーマン2』の興奮に浸ろう。
参加方法は、Xにてハッシュタグ「」をつけて自由につぶやくか、以下のから投稿するだけ。寄せられた投稿は、後日THE RIVERにて掲載予定のまとめ記事で紹介されるかも。
投稿にあたって、皆さんが『スパイダーマン2』の内容を思い出しやすいよう、象徴的な場面をいくつかリストアップした。以下の中から選ぶということではなく、あくまでも参考にしながら、自由にご投稿いただきたい。
応募締め切り：2026年6月21日（日）まで思い出そう！『スパイダーマン2』にはこんなシーンがあったよね
投稿方法：Xにてハッシュタグ「」をつけて自由につぶやくか、から投稿するだけ！
応募締め切り：2026年6月21日（日）まで上映概要
企画名：REVIVAL by THE RIVER
第1回上映作品：『スパイダーマン2』（2004）
上映期間：2026年7月3日（金）より1週間限定
上映劇場：ヒューマントラストシネマ渋谷（東京都渋谷区）
オンラインチケット予約販売：
・TCG会員 6月23日(火)18:00～
・通常販売 6月23日(火)21:00～
※劇場窓口では、6/24(水)より販売開始
チケット料金：1,600円（各種割引サービスはご利用いただけません）