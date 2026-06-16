Sony/Photofest 写真：ゼータイメージ

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「パーカー！遅刻だぞ！いつも遅刻だ！」「すみません、騒ぎがあって……」「騒ぎ？いつも騒ぎだ！」

サム・ライミ監督、トビー・マグワイア主演で2004年に公開されたスーパーヒーロー映画の金字塔『スパイダーマン2』。もう何度も観たという方も、何度観ても結局また夢中になってしまう傑作が、2026年7月3日よりヒューマントラストシネマ渋谷にてされる。本メディアTHE RIVERがお届けする、2000年代映画の再上映シリーズ「REVIVAL by THE RIVER」の第1弾だ。

ヒーローとしてのアイデンティティに葛藤するピーター・パーカー、MJとの恋、そしてドクター・オクトパスとの対決……青春ドラマとヒーローアクションが黄金比のように溶け合った究極のアメコミ映画を、もう一度劇場で楽しもう。

THE RIVERでは今回の上映に向けて、皆さんから『スパイダーマン2』の名場面やお気に入りのシーンを大募集。あの場面、この場面をみんなで語り合い、改めて『スパイダーマン2』の興奮に浸ろう。

参加方法は、Xにてハッシュタグ「」をつけて自由につぶやくか、以下のから投稿するだけ。寄せられた投稿は、後日THE RIVERにて掲載予定のまとめ記事で紹介されるかも。

投稿にあたって、皆さんが『スパイダーマン2』の内容を思い出しやすいよう、象徴的な場面をいくつかリストアップした。以下の中から選ぶということではなく、あくまでも参考にしながら、自由にご投稿いただきたい。

応募締め切り：2026年6月21日（日）まで

思い出そう！『スパイダーマン2』にはこんなシーンがあったよね

冒頭のピザ配達シーン……7分半で届けなきゃクビだ！ ピーター・パーカーの一人暮らし……騒音もひどいし、家賃請求の大家さんがしつこい！ ドクター・オットー・オクタヴィアスとの出会い……「優秀だが、怠け者」 メリー・ジェーンの舞台観劇に出かけるピーター……「何年待っても、彼は空っぽの席」 能力を失うスパイダーマン……エレベーターで一般男性と気まずい乗り合わせ ドクター・オクトパスの誕生……サム・ライミ節炸裂のホラー演出 ドック・オクの銀行襲撃……「恥を知りなさい！」メイおばさんの一撃 親友ハリーとの確執……「お前は俺からMJを奪い、父の愛も奪い、そして死なせた！」 スパイダーマン卒業……普通の青年に戻るピーター・パーカー スパイダーマン廃業を喜ぶJ・ジョナ・ジェイムソン……密かに寂しがるロビー・ロバートソン ベンおじさん死亡の真相をメイおばさんに打ち明けるピーター……「僕に責任がある」 「チョコレートケーキどう？あと、ミルクも」……大家さんのシャイな娘 スパイダーマン復活「戻ったぞ！（I'm Back!）」……「腰が…（My Back…）」 フィアンセとの“逆さキス”で何かを確かめるMJ……「月にいる気分」 手のひら逆返しのJJJ編集長「スパイダーマンはヒーローだった…」→「泥棒！盗みやがった！」 「誰にも言わないから」感動の電車バトル……「俺を倒してからだ」立ち塞がる乗客 「ピーター？まさか！」……スパイダーマンの正体を知り狼狽えるハリー 「やぁ、これすごく重い」瓦礫倒壊からMJ守るピーター……『ノー・ウェイ・ホーム』にも繋がる姿 ドック・オクの最期……「怪物のままでは死なんぞ」 「復讐しろ！」「嫌だ！」……父ノーマンの幻影と対峙するハリー 結婚式キャンセル界隈のMJ……「こうするしかなかったの」 ラストの摩天楼スイング……「Go Get'em, Tiger（やっつけて！）」

投稿方法：Xにてハッシュタグ「」をつけて自由につぶやくか、から投稿するだけ！

応募締め切り：2026年6月21日（日）まで

上映概要

企画名：REVIVAL by THE RIVER

第1回上映作品：『スパイダーマン2』（2004）

上映期間：2026年7月3日（金）より1週間限定 

上映劇場：ヒューマントラストシネマ渋谷（東京都渋谷区）

オンラインチケット予約販売：
・TCG会員 6月23日(火)18:00～
・通常販売 6月23日(火)21:00～
※劇場窓口では、6/24(水)より販売開始
チケット料金：1,600円（各種割引サービスはご利用いただけません）