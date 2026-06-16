「パーカー！遅刻だぞ！いつも遅刻だ！」「すみません、騒ぎがあって……」「騒ぎ？いつも騒ぎだ！」

サム・ライミ監督、トビー・マグワイア主演で2004年に公開されたスーパーヒーロー映画の金字塔『スパイダーマン2』。もう何度も観たという方も、何度観ても結局また夢中になってしまう傑作が、2026年7月3日よりヒューマントラストシネマ渋谷にてされる。本メディアTHE RIVERがお届けする、2000年代映画の再上映シリーズ「REVIVAL by THE RIVER」の第1弾だ。

ヒーローとしてのアイデンティティに葛藤するピーター・パーカー、MJとの恋、そしてドクター・オクトパスとの対決……青春ドラマとヒーローアクションが黄金比のように溶け合った究極のアメコミ映画を、もう一度劇場で楽しもう。

THE RIVERでは今回の上映に向けて、皆さんから『スパイダーマン2』の名場面やお気に入りのシーンを大募集。あの場面、この場面をみんなで語り合い、改めて『スパイダーマン2』の興奮に浸ろう。

参加方法は、Xにてハッシュタグ「」をつけて自由につぶやくか、以下のから投稿するだけ。寄せられた投稿は、後日THE RIVERにて掲載予定のまとめ記事で紹介されるかも。

投稿にあたって、皆さんが『スパイダーマン2』の内容を思い出しやすいよう、象徴的な場面をいくつかリストアップした。以下の中から選ぶということではなく、あくまでも参考にしながら、自由にご投稿いただきたい。

応募締め切り：2026年6月21日（日）まで

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

思い出そう！『スパイダーマン2』にはこんなシーンがあったよね

投稿方法：Xにてハッシュタグ「」をつけて自由につぶやくか、から投稿するだけ！

応募締め切り：2026年6月21日（日）まで

上映概要

企画名：REVIVAL by THE RIVER

第1回上映作品：『スパイダーマン2』（2004）

上映期間：2026年7月3日（金）より1週間限定

上映劇場：ヒューマントラストシネマ渋谷（東京都渋谷区）

オンラインチケット予約販売：

・TCG会員 6月23日(火)18:00～

・通常販売 6月23日(火)21:00～

※劇場窓口では、6/24(水)より販売開始

チケット料金：1,600円（各種割引サービスはご利用いただけません）