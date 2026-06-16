「外出先などで、階段や段差を避けるようになった」「気がつくと、すり足やちょこちょこ歩きになっている」という方もいるのではないでしょうか？「それは、『歩く力』が低下してきたという、体からの重要なサインです」と語るのは、リハビリテーション科医である安保雅博さんです。そこで今回は安保さんの著書『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』より一部を抜粋してお届けします。

【書影】1日3分からできる！歩く力を取り戻してイキイキ老後を手に入れる方法。安保雅博『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』

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「歩く力」は全身の健康状態を映し出す

「長い距離を歩くのが、つらくなってきた」

「段差や階段を避けるようになった」

「無意識に、手すりや壁に手を伸ばしている」

それは、体からのとても重要なサインです。

「歩く力」は、筋力・バランス力・柔軟力、そして脳の認知機能までを反映する、いわば全身の健康状態を映し出す指標です。

この力が衰えてくると、

●転倒しやすくなる

●外出が減り、活動量が落ちる

●認知機能の低下にもつながる

といったマイナスの変化が次々に起こります。

歩く力の衰えのサイン

転倒は要介護のリスクを高める大きな要因です。

そしてその先にあるのは、「歩けなくなる未来」「寝たきりの未来」です。

ただし、ここで大切なことがあります。

「歩く力の低下」は、ある日突然起こるわけではないということです。

少しずつ気づかないうちに進み、ある日ふと「あれ？」という違和感として表れる。

だからこそ、多くの人が見過ごしてしまうのです。

逆に、早い段階で気づき、正しく対処すれば、歩く力は何歳からでも取り戻すことができます。

歩く力の衰えのサインとして、わかりやすいのが歩幅の変化です。

成人の理想の歩幅（一方の足のつま先から、もう一方の足のつま先までの長さ）は、身長（cm）×０.45が目安とされています。身長が１５０cmの人なら、67.５cmです。

あくまで目安なので体型や年齢によって個人差はありますが、健康を維持するための目標としては65cmほどが適正とされています。若い頃と比べて歩幅が小さくなってきた気がするという方は、家の中などで一度計ってみるとよいでしょう。

横断歩道の白線の幅は、およそ45cmです。足の大きさが23cmなら、白線の幅に足の大きさを加えた長さである歩幅は、68cmとなります。

つま先を白線に合わせて次の一歩で越えられれば、適正とされる歩幅で歩けているということです。

しかし実際には、加齢と共にこの白線をスムーズに跨げない人が増えています。

体全体の衰えが表れる入り口

歩幅が狭くなる背景には、

●お尻や太もも、背筋の筋力低下

●股関節などの柔軟性の低下

●姿勢の崩れ

●バランス能力の低下

といった、全身の機能の衰えが関係しています。歩幅の変化は、単なる歩き方の問題ではなく、「体全体の衰えが表れる入り口」なのです。



（写真提供：Photo AC）

そして見逃してはいけないのは、歩幅が狭くなることで起こる「負の連鎖」です。

歩幅が狭くなる

↓

すり足や、ちょこちょこ歩きになる

↓

つまずきやすくなる

↓

転倒や骨折のリスクが高まる

↓

外出が減る

↓

筋力・体力がさらに低下し、気力も低下する

こうして、気づかないうちに「歩けなくなる未来」へと進んでしまうのです。

「歩く力」を取り戻す

特別な器具や難しい運動は必要ありません。

日常の中で少し意識を変えるだけで、体は確実に変わっていきます。

「歩く力」とは、単なる移動手段ではありません。

好きな場所に行ける。

会いたい人に会いに行ける。

買い物も、旅行も、自分の意思でできる。

この「当たり前の自由」を支えているのが、「歩く力」なのです。それは、「自分の人生を自分で動かせる力」そのものです。

「歩く力」を取り戻すことが、あなたのこれからの10年、20年、30年を支える一歩になることを、心から願っています。

※本稿は、『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』（アスコム）の一部を再編集したものです。