ReoNa、TVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』ED主題歌「Lv.1 職業：人間」リリース決定＆新アー写公開
ReoNaが、TVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』のエンディング主題歌に、新曲「Lv.1 職業：人間（読み：レベルワン ショクギョウ ニンゲン）」が起用されたことを発表した。
本アニメは、講談社『ヤングマガジン』で連載中の累計発行部数300万部超えた作品で、名門剣士の家に生まれながらも“欠陥クラス”と呼ばれる〈重騎士〉の紋章を授かり、家を追放された少年・エルマを主人公に描く異世界ファンタジーだ。前世の記憶を取り戻したエルマは、自らがやり込んでいたゲームと同じ世界であることに気づき、ゲーム知識を武器に“最弱”とされた〈重騎士〉の真価を発揮しながら、最強への道を切り拓いていく物語となっている。なお、2026年7月2日から毎週木曜の深夜0時26分から、MBS/TBS系28局”スーパーアニメイズムTURBO”枠にて放送がスタートする。
エンディング主題歌である「Lv.1 職業：人間」は、13枚目のシングルとして2026年8月26日に発売することも決定している。さらに、TVアニメ第1話の放送に先駆けて2026年7月3日0時より「Lv.1 職業：人間」の先行配信も決定し、本日よりPre-add／Pre-saveキャンペーンが開始となった。また、本情報の解禁にあわせて、ReoNaの新アーティスト写真も公開。
また、アニメのメインPV第2弾が本日公開され、PV内ではエンディング主題歌「Lv.1 職業：人間」の音源も一部初解禁となった。
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◾️ReoNa コメント
この度、TVアニメ「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」エンディング主題歌を担当させていただきます。ReoNaです。
傍目からは全てを失ったように見えても、馬鹿にされても、本人には確固たる知識がある。
爽快さすら感じるエルマの歩む道のりに、ワクワクさせられます。
エンディング主題歌『Lv.1 職業：人間』
そんなエルマのように、遊び心もふんだんに。
あぁ、私だって、いつか何者かになれたらいいな。
アニメとともに、お歌もお楽しみいただけますように。
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◾️シングル「Lv.1 職業：人間」
2026年8月26日（水）リリース
※CDの詳細は後日発表
▼デジタル先行配信「Lv.1 職業：人間」
7月3日（金）0時より先行配信開始
Pre-add / Pre-saveキャンペーン：https://ReoNa.lnk.to/Lv.1_paps
詳細：https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/584195
◾️TVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』
2026年7月2日から毎週木曜 深夜0:26〜全国同時放送開始
MBS/TBS系28局”スーパーアニメイズムTURBO”枠にて連続2クール
AT-X 7月4日（土）放送スタート
毎週（土）23：30
毎週（火）29：30 ※リピート
毎週（土）8：30 ※リピート
BS日テレ 7月3日（金）放送スタート
毎週（金）26：00
▼配信情報
先行配信 7月2日(木)0:56〜
U-NEXT・ABEMA・アニメタイムズ・アニメ放題
一斉配信 7月5日（月）0:56〜
▼スタッフ
原作：猫子・武六甲理衣・じゃいあん「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」（講談社『ヤングマガジン』連載）
総監督：鈴木信吾
監督：横峯克昌
キャラクターデザイン：谷圭司 内田孝行
総作画監督：谷圭司 古田誠
チーフディレクター：山岸徹一
メインアニメーター：大久保宏
音響制作：グロービジョン
音響監督：中島えんじ 郡司哲也
音楽：Ludvig Forssell
アニメーション制作：GoHands
製作幹事：SHOCHIKU anime
▼キャスト
エルマ・エドヴァン：大塚剛央
ルーチェ・ルービス：若山詩音
マリス・エドヴァン：阿部菜摘子
▼イントロダクション
＜重騎士＞ーー
それは守り特化で敵の攻撃を引き付けて味方を守るクラスである。
だが、他の防御クラスと比べても性能に応用が利かず、攻撃性能が低すぎてレベルもまともに上げられない。
それゆえにーー”不遇”を超えた”欠陥”クラスといわれていた。
代々＜剣聖＞の血筋であるエドヴァン伯爵家に生まれたエルマは、跡継ぎとして大切な儀式である＜加護の儀＞で”欠陥”クラスといわれる＜重騎士＞を発現し、次期当主の座も奪われ不当に追放されてしまう。
しかし、その際に前世の記憶を取り戻し、この世界が生前にやり込んでいたVR対応オンラインゲーム＜マジックワールド＞と全く同じであることに気がついた。
そして、エルマは知っていた。＜重騎士＞こそが、最強のクラスであることを・・・！
伯爵家を追放され一人の冒険者となったエルマは、生前の知識をフル活用し、この世界の効率的な攻略を始めるのだった。
オープニング主題歌：「Awake」SPYAIR
エンディング主題歌：「Lv.1職業：人間」ReoNa
アニメ公式サイト： https://sh-anime.shochiku.co.jp/jukishi-anime/
アニメ公式X：@jukishi_anime
◼️＜ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM＞
2027年3月6日（土）
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会場：神奈川・ぴあアリーナMM
▼SPICE先行受付：〜6/21（日）23:59
https://eplus.jp/reona/
◾️＜ReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”＞
2026年10月3日（土）千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 17:00 / START 18:00
2026年10月4日（日）千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00
2026年10月20日（火）福岡・福岡国際会議場 OPEN 18:00 / START 19:00
2026年10月24日（土）兵庫・神戸国際会館 OPEN 17:00 / START 18:00
2026年10月29日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30
2026年11月23日（月・祝）宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール 17:00 / START 18:00
2026年12月5日（土）愛知・Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:00 / START 18:00
2026年12月10日（木）北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 18:00 / START 19:00
▼SPICE先行受付：〜6/21（日）23:59
https://eplus.jp/reona/
◾️＜ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-＞
2026年
7月19日（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00
7月20日（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00
7月25日（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00
8月8日（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00
8月10日（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00
8月21日（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 18:00
チケット料金
1Fスタンディング：7,000円（税込）
2F指定席：8,500円（税込）
▼各プレイガイドにて抽選受付中
イープラス http://eplus.jp/reona/
ローチケ http://l-tike.com/reona/
チケットぴあ http://w.pia.jp/t/reona/
関連リンク
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