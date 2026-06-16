『トイ・ストーリー5』ボニー役は天野叶愛、ブレイズ役は白山乃愛 戸田恵子らおなじみ声優陣も集結
ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）の日本版声優が新たに発表され、『トイ・ストーリー3』でアンディからウッディたちを譲り受けた少女・ボニー役を天野叶愛（あまの・かれん）、新キャラクターのブレイズ役を白山乃愛（しろやま・のあ）が務めることが決定した。
【動画】おもちゃたちとリリーパッドの出会いの本編シーン
1995年の『トイ・ストーリー』日本公開から30年。世界中で愛され続けるシリーズ最新作では、ウッディやバズ、ジェシーたちが“デジタル”という新たな脅威に立ち向かう。
おもちゃ遊びが大好きで想像力豊かだが、少々内気なボニーは、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず友達づくりに悩んでいた。そんなボニーを心配した両親は、最新タブレット「リリーパッド」をプレゼント。するとボニーは、ほかの子どもと同じように、ほとんどの時間をタブレットに支配されていく。同時に、“遊びの時間”の中で輝いていたボニーの笑顔が失われていくことを心配したウッディやバズ、ジェシーたちは、ボニーの心を取り戻そうと奮闘するが…。
ボニー役を務める天野は、『インサイド・ヘッド2』で幼少期のライリー役、『はたらく細胞』で血小板役を演じた注目の子役。出演決定について「聞いた瞬間に両手でガッツポーズしてました。小さい頃から大好きな『トイ・ストーリー』の世界にまさか自分も入る事ができるなんて、夢のようでめちゃくちゃうれしかったです」と喜びを語った。
また、現在小学校4年生の天野は「私も人見知りな性格なので、初めましての人と話すときはボニーみたいに緊張でモジモジしちゃってうまく話せなかったりするので、演じながら『すごくわかるなぁ』と思いました」と役への共感も明かしている。
一方、白山も映画『秒速５センチメートル』で「第49回日本アカデミー賞」新人俳優賞を受賞するなど、さまざまな作品で活躍している。ブレイズ役に決まったことを受け、「小さい頃から『トイ・ストーリー』が大好きで、何度も観ていた作品でしたので、今回オーディションを受けさせていただけると聞いた時からうれしい気持ちでいっぱいでした。出演が決まったと聞いた時は本当に信じられなくて、ずっと大好きだった作品に携わらせていただけることが、今でも夢のようです」とコメント。
ブレイズは、ジェシーが迷い込む牧場に住む活発な少女。幼い頃に遊んでいたスマーティー・パンツ、スナッピー、アトラスといった“テック・トリオ”のおもちゃたちのことをすっかり忘れてしまっている。
白山も「私自身もおもちゃで遊ぶことが大好きで、小学生の頃も、一人でいろいろな声を使いながら、遊んでいたんです。なので、『一緒だ！』と思って、とてもうれしくなりました」と、語った。
さらに、シリーズおなじみのおもちゃたちの日本版声優も発表。今はウッディと共に捨てられたおもちゃを助ける活動をしているランプ飾りの羊飼い人形ボー・ピープ役の戸田恵子、ティラノザウルスのプラスチック製のおもちゃレックス役の三ツ矢雄二、バイクスタントマンのおもちゃデューク・カブーン役の森川智之。
柔らかい布のドレスを着たラグドールのドーリー役に沢城みゆき、元気いっぱいのトリケラトプスのプラスチック製の人形トリクシー役の許綾香、サスペンダーつきズボンを着た可愛らしいハリネズミのぬいぐるみミスター・プリックルパンツ役の落合弘治。
軍人のおもちゃコンバット・カール役の三宅健太、ジャガイモ頭の仲良し夫婦の夫ミスター・ポテトヘッド役に遠藤純一、胴体がバネでできている犬のおもちゃスリンキー・ドッグ役の辻親八、ジャガイモ頭の仲良し夫婦の妻ミセス・ポテトヘッド役の松金よね子。
おなかにお金を貯め込んでいるブタの貯金箱ハム役の咲野俊介、プラスチックナイフで作られたおもちゃでフォーキーと結婚したカレン・ビバリー役に南真由、ゴールドのツノをもつユニコーンのぬいぐるみバターカップ役のふくまつ進紗らが続投。
最新作では、タブレットの登場によって変化していく子どもたちとおもちゃたちの関係を描く。スマホやタブレットが当たり前となった現代において、おもちゃが果たすべき役割とは何か――おもちゃと子どもの絆を描き続けてきた『トイ・ストーリー』シリーズ。30年にわたり世界中の観客を魅了してきた物語が、どのような結末へとたどり着くのか注目が集まる。
【動画】おもちゃたちとリリーパッドの出会いの本編シーン
1995年の『トイ・ストーリー』日本公開から30年。世界中で愛され続けるシリーズ最新作では、ウッディやバズ、ジェシーたちが“デジタル”という新たな脅威に立ち向かう。
ボニー役を務める天野は、『インサイド・ヘッド2』で幼少期のライリー役、『はたらく細胞』で血小板役を演じた注目の子役。出演決定について「聞いた瞬間に両手でガッツポーズしてました。小さい頃から大好きな『トイ・ストーリー』の世界にまさか自分も入る事ができるなんて、夢のようでめちゃくちゃうれしかったです」と喜びを語った。
また、現在小学校4年生の天野は「私も人見知りな性格なので、初めましての人と話すときはボニーみたいに緊張でモジモジしちゃってうまく話せなかったりするので、演じながら『すごくわかるなぁ』と思いました」と役への共感も明かしている。
一方、白山も映画『秒速５センチメートル』で「第49回日本アカデミー賞」新人俳優賞を受賞するなど、さまざまな作品で活躍している。ブレイズ役に決まったことを受け、「小さい頃から『トイ・ストーリー』が大好きで、何度も観ていた作品でしたので、今回オーディションを受けさせていただけると聞いた時からうれしい気持ちでいっぱいでした。出演が決まったと聞いた時は本当に信じられなくて、ずっと大好きだった作品に携わらせていただけることが、今でも夢のようです」とコメント。
ブレイズは、ジェシーが迷い込む牧場に住む活発な少女。幼い頃に遊んでいたスマーティー・パンツ、スナッピー、アトラスといった“テック・トリオ”のおもちゃたちのことをすっかり忘れてしまっている。
白山も「私自身もおもちゃで遊ぶことが大好きで、小学生の頃も、一人でいろいろな声を使いながら、遊んでいたんです。なので、『一緒だ！』と思って、とてもうれしくなりました」と、語った。
さらに、シリーズおなじみのおもちゃたちの日本版声優も発表。今はウッディと共に捨てられたおもちゃを助ける活動をしているランプ飾りの羊飼い人形ボー・ピープ役の戸田恵子、ティラノザウルスのプラスチック製のおもちゃレックス役の三ツ矢雄二、バイクスタントマンのおもちゃデューク・カブーン役の森川智之。
柔らかい布のドレスを着たラグドールのドーリー役に沢城みゆき、元気いっぱいのトリケラトプスのプラスチック製の人形トリクシー役の許綾香、サスペンダーつきズボンを着た可愛らしいハリネズミのぬいぐるみミスター・プリックルパンツ役の落合弘治。
軍人のおもちゃコンバット・カール役の三宅健太、ジャガイモ頭の仲良し夫婦の夫ミスター・ポテトヘッド役に遠藤純一、胴体がバネでできている犬のおもちゃスリンキー・ドッグ役の辻親八、ジャガイモ頭の仲良し夫婦の妻ミセス・ポテトヘッド役の松金よね子。
おなかにお金を貯め込んでいるブタの貯金箱ハム役の咲野俊介、プラスチックナイフで作られたおもちゃでフォーキーと結婚したカレン・ビバリー役に南真由、ゴールドのツノをもつユニコーンのぬいぐるみバターカップ役のふくまつ進紗らが続投。
最新作では、タブレットの登場によって変化していく子どもたちとおもちゃたちの関係を描く。スマホやタブレットが当たり前となった現代において、おもちゃが果たすべき役割とは何か――おもちゃと子どもの絆を描き続けてきた『トイ・ストーリー』シリーズ。30年にわたり世界中の観客を魅了してきた物語が、どのような結末へとたどり着くのか注目が集まる。