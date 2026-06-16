ミセス大森元貴の“ハーフパンツ×ロングブーツ”姿に反響！オーバーサイズジャケットを羽織った個性派コーデに「何を着ても似合う」「ビジュ良すぎ」「タイプすぎる」の声

【写真】Mrs. GREEN APPLE×AIの集合ショット／大森元貴ソロショット／『テレビ×ミセス』場面写真 他

Mrs. GREEN APPLEの公式Xが更新。6月15日に放送された『テレビ×ミセス』（TBS系）のオフショットが公開され、反響を呼んでいる。

■大森元貴の個性派コーデに注目

同投稿では、番組出演への感謝をつづるとともに、メンバー3人の笑顔ショットに加え、「Story」でコラボしたAIとの集合ショットを公開。

ミセスは3人そろってブラウンを基調としたコーデで登場。藤澤涼架はゆったりとしたセットアップ風スタイル、若井滉斗はジャケットにネクタイを合わせたトラッド感のある装いを見せている。

そして大森元貴は、ブラウンのオーバーサイズジャケットに、グリーン系のチェック柄ハーフパンツを着用。さらに、膝下まであるブラウンのロングブーツを合わせた印象的なスタイリングを披露している。

3人はAIを囲むように並び、笑顔でポーズ。AIも自身のInstagramで別カットを公開しており、和やかな雰囲気が伝わる1枚となっている。

ファンからは「コラボ最高だった」「心に沁みた」「3人ともビジュ良すぎ」「もっくん何を着ても似合う」「タイプすぎる」「需要しかない」などの声が寄せられている。

■大森元貴「ありがとうございましたー！」

また、大森元貴は自身のXで、「ありがとうございましたー！」とつづり、自撮りのソロショットも公開。番組出演後の余韻が伝わる投稿となっている。