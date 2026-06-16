ポロり寸前ハプニングも「夢のような時間でした」　ヘリがファンミーティングの感想語る

女優のヘリがファンミーティングの感想を語った。

予期せぬハプニングにも動じないプロフェッショナルな姿を見せた。

【画像】ポロりハプニングの決定的瞬間のヘリ

ヘリは6月15日にインスタグラムを更新。「2026 HYERI ASIA TOUR FANMEETING IN SEOUL」「私にとって本当に夢のような時間でした。とても、とても、とても幸せでした。忘れられないと思います」と綴っている。

続けて、「数十人のスタッフの皆さん、本当にありがとうございました!!!! これからのツアーも健やかに、幸せに、そして素敵にやり遂げられますように!!」と感謝を伝え、さらに、「すべてはファンの皆さんのおかげです。愛しています」と、ファンへの愛情も示した。

ヘリは13日、梨花女子大学校のホールで「2026 HYERI ASIA TOUR FANMEETING HYERIDE IN SEOUL」を開催。当日、歌唱中に衣装の肩ひもが切れるというハプニングが発生したが、ヘリはすぐに手で衣装を押さえて事なきを得た。

突然の出来事に動揺してもおかしくない状況だったが、ヘリは終始笑顔を絶やさず、最後まで落ち着いてパフォーマンスを完遂した。

（写真＝ヘリInstagram）

ヘリは今回のソウル公演を皮切りに、マカオ、ホーチミン、香港、台北を巡る予定だ。

◇ヘリ プロフィール

1994年6月9日生まれ。韓国・京畿道出身。2010年にGirl's Dayのメンバーとしてデビュー。2014年に軍隊体験バラエティ番組『男の中の男』の女軍編に出演し、一躍注目を集めた。その後、大ヒットドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』（2015年）の主人公に抜擢され、女優業を本格化。映画『ムルゲ 王朝の怪物』（2018年）、ドラマ『ファイティン♡ガール！〜Miss Lee〜』（2019年）、映画『私のボクサー』（2019年）などで主演を務める。2019年にYouTubeチャンネル「私はイ・ヘリ」を開設。