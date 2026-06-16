イランvsニュージーランド スタメン発表
[6.16 北中米W杯グループリーグ第1節](ロサンゼルス)
※10:00開始
<出場メンバー>
[イラン]
先発
GK 1 アリレザ ベイランヴァンド
DF 4 ショジャー ハリルザデ
DF 5 ミラド モハマディ
DF 19 アリ ネマティ
DF 23 ラミン レザイアン
MF 6 サイード エザトラヒ
MF 8 モハンマド モヘビ
MF 14 サマン・ゴドス
MF 17 アリア ユセフィ
FW 9 メフディ・タレミ
FW 20 シャフリヤル モガンロウ
控え
GK 12 パヤム ニアズマンド
GK 22 ホセイン ホセイニ
DF 2 サレハ ハルダニ
DF 3 エフサン ハジサフィ
DF 13 ホセイン カナアニ
DF 25 ダニエル エイリ
MF 15 ルーズベ チェシュミ
MF 16 メフディ トラビ
MF 21 モハンマド ゴルバニ
MF 26 アミルモハンマド ラザギニア
FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ
FW 10 メディ ガエディ
FW 11 アリ アリプール
FW 18 アミルホセイン ホセインザデ
FW 24 デニス・エッカート
監督
ガレノイアミール
[ニュージーランド]
先発
GK 1 マックス クロコンブ
DF 2 ティム ペイン
DF 5 マイケル ボクソール
DF 13 リベラト・カカーチェ
DF 16 フィン サーマン
MF 6 ジョー ベル
MF 8 マルコ スタメニッチ
MF 10 サープリート シン
MF 11 イライジャー・ジャスト
MF 20 カラム マッコワット
FW 9 クリス・ウッド
控え
GK 12 アレックス ポールセン
GK 22 マイケル・ウッド
DF 3 フランシス デ ヴリーズ
DF 4 タイラー ビンドン
DF 15 ナンド パイナケル
DF 24 カラン エリオット
DF 26 トミー スミス
MF 14 アレックス ルーファー
MF 23 ライアン トマス
MF 25 ラクラン ベイリス
FW 17 コスタ バルバロス
FW 18 ベン ウェイン
FW 19 ベン オールド
FW 21 ジェス ランダル
監督
ベズリーダレン
※10:00開始
<出場メンバー>
[イラン]
先発
GK 1 アリレザ ベイランヴァンド
DF 4 ショジャー ハリルザデ
DF 5 ミラド モハマディ
DF 19 アリ ネマティ
DF 23 ラミン レザイアン
MF 6 サイード エザトラヒ
MF 8 モハンマド モヘビ
MF 14 サマン・ゴドス
MF 17 アリア ユセフィ
FW 9 メフディ・タレミ
FW 20 シャフリヤル モガンロウ
GK 12 パヤム ニアズマンド
GK 22 ホセイン ホセイニ
DF 2 サレハ ハルダニ
DF 3 エフサン ハジサフィ
DF 13 ホセイン カナアニ
DF 25 ダニエル エイリ
MF 15 ルーズベ チェシュミ
MF 16 メフディ トラビ
MF 21 モハンマド ゴルバニ
MF 26 アミルモハンマド ラザギニア
FW 7 アリレザ・ジャハンバフシュ
FW 10 メディ ガエディ
FW 11 アリ アリプール
FW 18 アミルホセイン ホセインザデ
FW 24 デニス・エッカート
監督
ガレノイアミール
[ニュージーランド]
先発
GK 1 マックス クロコンブ
DF 2 ティム ペイン
DF 5 マイケル ボクソール
DF 13 リベラト・カカーチェ
DF 16 フィン サーマン
MF 6 ジョー ベル
MF 8 マルコ スタメニッチ
MF 10 サープリート シン
MF 11 イライジャー・ジャスト
MF 20 カラム マッコワット
FW 9 クリス・ウッド
控え
GK 12 アレックス ポールセン
GK 22 マイケル・ウッド
DF 3 フランシス デ ヴリーズ
DF 4 タイラー ビンドン
DF 15 ナンド パイナケル
DF 24 カラン エリオット
DF 26 トミー スミス
MF 14 アレックス ルーファー
MF 23 ライアン トマス
MF 25 ラクラン ベイリス
FW 17 コスタ バルバロス
FW 18 ベン ウェイン
FW 19 ベン オールド
FW 21 ジェス ランダル
監督
ベズリーダレン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります