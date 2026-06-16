「エグい」横山由依の妊娠報告へのお祝いコメントに賛否「誤爆ツイートしたのかと」「ならではの愛情表現」
日本クラウンの公式X（旧Twitter）アカウントは6月15日、投稿を更新。元AKB48でタレントの横山由依さんの妊娠を祝福するも「エグい」「会社の公式アカウントではやらん方がいい」といった声が寄せられています。
【投稿】妊娠報告へのお祝いコメントに賛否
ファンからは「エグい」「どちら似でも可愛いわ」「ちょっとキツイ」「このいじりって面白いの？」「会社の公式アカウントではやらん方がいい」「誤爆ツイートしたのかと思った」などの声が寄せられています。しかし、一方で「日本クラウンさん安定に面白くてwww」「ならではの愛情表現」といった声も。ちなみに、後上さん本人は「そう願います！」とリプライを送っており、さほど気にしていない様子です。
(文:堀井 ユウ)
【投稿】妊娠報告へのお祝いコメントに賛否
「ならではの愛情表現」の声も横山さんの夫で、純烈の後上翔太さんは同日、自身のXを更新。テキスト画像で「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます」と、横山さんの第1子妊娠を報告しました。この投稿に、日本クラウンの公式Xは「おめでとうございます！！！ ママ似だといいね」とコメント。純烈のレコード会社であるため、後上さんとの関係性は深いのでしょうが、誤解を招きそうな表現ではあります。
横山さんもXで報告また、横山さんも同日、自身のXにて第1子の妊娠を報告。ファンからは「ご懐妊おめでとうございます！」「ご夫婦に最大級の幸あれ！」「あのゆいはんがついにママか〜」など、さまざまな祝福の声が寄せられました。穏やかで楽しいマタニティライフを過ごしてほしいですね。
(文:堀井 ユウ)