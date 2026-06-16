　16日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比25ポイント安の689ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

913.68ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
869.41ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
825.15ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
780.88ポイント　　25日移動平均
771.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
768.43ポイント　　75日移動平均
766.50ポイント　　一目均衡表・基準線
753.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
739.00ポイント　　200日移動平均
736.61ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
728.00ポイント　　一目均衡表・転換線
715.00ポイント　　5日移動平均
713.00ポイント　　15日東証グロース市場250指数現物終値
692.35ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
689.00ポイント　　16日夜間取引終値
648.08ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース