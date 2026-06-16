16日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比25ポイント安の689ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



913.68ポイント ボリンジャーバンド3σ

869.41ポイント ボリンジャーバンド2σ

825.15ポイント ボリンジャーバンド1σ

780.88ポイント 25日移動平均

771.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

768.43ポイント 75日移動平均

766.50ポイント 一目均衡表・基準線

753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

739.00ポイント 200日移動平均

736.61ポイント ボリンジャーバンド-1σ

728.00ポイント 一目均衡表・転換線

715.00ポイント 5日移動平均

713.00ポイント 15日東証グロース市場250指数現物終値

692.35ポイント ボリンジャーバンド2σ

689.00ポイント 16日夜間取引終値

648.08ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース