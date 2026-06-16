グロース先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比25ポイント安の689ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
913.68ポイント ボリンジャーバンド3σ
869.41ポイント ボリンジャーバンド2σ
825.15ポイント ボリンジャーバンド1σ
780.88ポイント 25日移動平均
771.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
768.43ポイント 75日移動平均
766.50ポイント 一目均衡表・基準線
753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
739.00ポイント 200日移動平均
736.61ポイント ボリンジャーバンド-1σ
728.00ポイント 一目均衡表・転換線
715.00ポイント 5日移動平均
713.00ポイント 15日東証グロース市場250指数現物終値
692.35ポイント ボリンジャーバンド2σ
689.00ポイント 16日夜間取引終値
648.08ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
913.68ポイント ボリンジャーバンド3σ
869.41ポイント ボリンジャーバンド2σ
825.15ポイント ボリンジャーバンド1σ
780.88ポイント 25日移動平均
771.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
768.43ポイント 75日移動平均
766.50ポイント 一目均衡表・基準線
753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
739.00ポイント 200日移動平均
736.61ポイント ボリンジャーバンド-1σ
728.00ポイント 一目均衡表・転換線
715.00ポイント 5日移動平均
713.00ポイント 15日東証グロース市場250指数現物終値
692.35ポイント ボリンジャーバンド2σ
689.00ポイント 16日夜間取引終値
648.08ポイント ボリンジャーバンド3σ
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