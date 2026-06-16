北乃きい×THE RAMPAGE藤原樹W主演 愛憎渦巻く復讐サスペンス『未婚詐欺』7.16放送スタート
北乃きいと藤原樹（THE RAMPAGE）がダブル主演するドラマ『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』（MBS／tvkほか）が、7月16日より放送されることが決定した。
【写真】不妊に悩みながらも夫を愛する専業主婦役の北乃きい
本作は、1人の男を「最愛」と信じる3人の女たちによる愛憎の復讐サスペンス。原作は、めちゃコミックで独占配信中の話題作『未婚詐欺〜私の知らない彼の顔』（漫画：石川トミー、原作：あいざわあつこ）だ。
専業主婦の沙耶香と弁護士の慎司は、互いを尊重し合う相思相愛の夫婦。目下の悩みは、子どもができないことだ。子どもは2人欲しいと考えているため、早めに第1子を授かりたいものの、不妊治療は思うような結果につながらない。
それでも慎司は文句ひとつ言わず、沙耶香を支え続ける。幸せな結婚生活を送っているが、やはり夫との子どもが欲しい――。しかし、そんな完璧な夫の裏には、妻以外の2人の女性の存在があって…。
子どもを授かれないことに悩みながらも、優しく支えてくれる夫・慎司を心から信頼する専業主婦・堂島沙耶香役を演じるのは北乃きい。ドラマ『ライフ』や映画『幸福な食卓』で主演を務め、その後も数々のドラマや映画で活躍。アーティストや舞台など幅広い分野で存在感を放っている。
一方、理想的な夫を装いながら、沙耶香以外の女性とも関係を持つエリート弁護士・堂島慎司役には藤原樹が決定。人気ダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」のパフォーマーとして活動する傍ら、映画『HiGH＆LOW THE WORST X』の氷室零二役などで俳優としても注目を集め、2025年にはドラマ『あらばしり』で連続ドラマ単独初主演を果たした。
ドラマ特区『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』は、MBSにて7月16日より毎週木曜24時59分、テレビ神奈川にて7月16日より毎週木曜23時30分、チバテレにて7月17日より毎週金曜23時、テレ玉にて7月22日より毎週水曜24時30分、とちテレにて7月23日より毎週木曜23時30分、群馬テレビにて7月23日より毎週木曜24時より放送。
※北乃きい、藤原樹らのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■北乃きい
幸せだと信じていた日常が少しずつ崩れていく恐怖や悲しみ、そしてその先にあるさまざまな感情を、沙耶香を通して真摯に表現したいと思っています。先の読めないスリリングな展開が続く作品ですが、ただ苦しいだけではなく、人の強さや希望を感じていただける物語になっています。原作の魅力を大切にしながら、精一杯沙耶香を生きさせていただきます。
■藤原樹
登場人物それぞれの思惑が複雑に絡み合い、先の展開が気になってハラハラしながら一気に読み進めてしまうほど引き込まれる作品でした。慎司の本音が見えない不気味さもすごく印象的です。僕自身、新たな一面をお見せできる役になるのではないかと感じています。作品の世界観を大切にしながら、共演者の皆さんやスタッフの皆さんとコミュニケーションを取り、撮影を楽しみながら役と向き合っていきたいと思います。視聴者の皆さんに作品の魅力をしっかり届けられるよう頑張ります。
■監督：進藤丈広
原作を読み、したたかで人間味ある登場人物に惹かれ、ぜひとも映像化したいと感じました。そこに個性的で魅力あるキャスト陣が集結。本読み時からそのアンサンブルにワクワクが止まらず、早く撮影したい気持ちになっています。僕自身は新たなジャンルに挑戦ですが、皆様に楽しんでもらえるようなドラマに仕上げてみせます！
■原作：あいざわあつこ
今作は書き始めた当初から、「いつかドラマ化しないかな〜」「ドラマ化するなら〜…」なんて、色々と夢見がちなことを思いながら毎月原稿に向き合っておりました。なので、今回ドラマ化のお話をいただいた際には、「えっ、これは夢じゃないのか」と驚きました。素敵なお話がいただけたのも、ひとえに一緒に作り上げてくださった石川先生、編集部の皆様。そして、応援してくださる読者の皆様のおかげでございます。どうぞ、ドラマ版の沙耶香たちの行く末も見届けてくださいませ。
【写真】不妊に悩みながらも夫を愛する専業主婦役の北乃きい
本作は、1人の男を「最愛」と信じる3人の女たちによる愛憎の復讐サスペンス。原作は、めちゃコミックで独占配信中の話題作『未婚詐欺〜私の知らない彼の顔』（漫画：石川トミー、原作：あいざわあつこ）だ。
専業主婦の沙耶香と弁護士の慎司は、互いを尊重し合う相思相愛の夫婦。目下の悩みは、子どもができないことだ。子どもは2人欲しいと考えているため、早めに第1子を授かりたいものの、不妊治療は思うような結果につながらない。
子どもを授かれないことに悩みながらも、優しく支えてくれる夫・慎司を心から信頼する専業主婦・堂島沙耶香役を演じるのは北乃きい。ドラマ『ライフ』や映画『幸福な食卓』で主演を務め、その後も数々のドラマや映画で活躍。アーティストや舞台など幅広い分野で存在感を放っている。
一方、理想的な夫を装いながら、沙耶香以外の女性とも関係を持つエリート弁護士・堂島慎司役には藤原樹が決定。人気ダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」のパフォーマーとして活動する傍ら、映画『HiGH＆LOW THE WORST X』の氷室零二役などで俳優としても注目を集め、2025年にはドラマ『あらばしり』で連続ドラマ単独初主演を果たした。
ドラマ特区『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』は、MBSにて7月16日より毎週木曜24時59分、テレビ神奈川にて7月16日より毎週木曜23時30分、チバテレにて7月17日より毎週金曜23時、テレ玉にて7月22日より毎週水曜24時30分、とちテレにて7月23日より毎週木曜23時30分、群馬テレビにて7月23日より毎週木曜24時より放送。
※北乃きい、藤原樹らのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■北乃きい
幸せだと信じていた日常が少しずつ崩れていく恐怖や悲しみ、そしてその先にあるさまざまな感情を、沙耶香を通して真摯に表現したいと思っています。先の読めないスリリングな展開が続く作品ですが、ただ苦しいだけではなく、人の強さや希望を感じていただける物語になっています。原作の魅力を大切にしながら、精一杯沙耶香を生きさせていただきます。
■藤原樹
登場人物それぞれの思惑が複雑に絡み合い、先の展開が気になってハラハラしながら一気に読み進めてしまうほど引き込まれる作品でした。慎司の本音が見えない不気味さもすごく印象的です。僕自身、新たな一面をお見せできる役になるのではないかと感じています。作品の世界観を大切にしながら、共演者の皆さんやスタッフの皆さんとコミュニケーションを取り、撮影を楽しみながら役と向き合っていきたいと思います。視聴者の皆さんに作品の魅力をしっかり届けられるよう頑張ります。
■監督：進藤丈広
原作を読み、したたかで人間味ある登場人物に惹かれ、ぜひとも映像化したいと感じました。そこに個性的で魅力あるキャスト陣が集結。本読み時からそのアンサンブルにワクワクが止まらず、早く撮影したい気持ちになっています。僕自身は新たなジャンルに挑戦ですが、皆様に楽しんでもらえるようなドラマに仕上げてみせます！
■原作：あいざわあつこ
今作は書き始めた当初から、「いつかドラマ化しないかな〜」「ドラマ化するなら〜…」なんて、色々と夢見がちなことを思いながら毎月原稿に向き合っておりました。なので、今回ドラマ化のお話をいただいた際には、「えっ、これは夢じゃないのか」と驚きました。素敵なお話がいただけたのも、ひとえに一緒に作り上げてくださった石川先生、編集部の皆様。そして、応援してくださる読者の皆様のおかげでございます。どうぞ、ドラマ版の沙耶香たちの行く末も見届けてくださいませ。