ＪＲＡは１５日、２６年度の顕彰馬にオジュウチョウサン（牡１５）を選定したと発表した。昨年は２票（１５８票中１１７票）足りず届かなかったが、今年は８６・６％の支持を集め、中山グランドＪ５連覇を含む、ＪＧ１・９勝馬が障害馬として２頭目、史上３９頭目の勲章を手にした。今年３月に定年引退した国枝栄元調教師（７１）は調教師として１３人目、２１年２月に引退した蛯名正義元騎手（５７、現調教師）が騎手として８人目の顕彰者に選ばれた。

歩みを止めないホースマンに新たな栄誉が与えられた。記録にも記憶にも残る数々の名馬を育て上げて、今年３月に定年で引退した国枝元調教師が、調教師では史上１３人目の殿堂入りを果たした。「長年、競馬、馬に携わってきたことが顕彰者に選出という形で認められたのは大変にありがたく光栄に思います」と心から感謝した。

１９９０年に厩舎を開業して以来、競走馬をアスリートとして尊重する“ホース・ファースト”の信念を貫いた。ＪＲＡ通算１１２３勝（うちＧ１・２２勝）を挙げて、１０年にアパパネ、１８年にアーモンドアイで牝馬３冠を２度達成するなど、牝馬Ｇ１（８４年以降）で松田博資元調教師と並ぶ史上最多タイの１２勝を挙げて“牝馬の国枝”の異名をとった。「私を応援していただいた馬主様、厩舎スタッフ、ＪＲＡ、競馬ファンの皆様、理解してくれた家族など多くの皆様に、そして一生懸命走ってくれた馬たちに心より感謝します」と、コメントにも周囲への気遣いを忘れない人柄がにじんだ。

調教師引退後の今年４月からは、補充員の厩務員として美浦・小島茂之厩舎で働き始めるなど異例の転身を遂げて話題を集めた。「俺から馬を取ったら何も残らないからな。調教師の時とは違って、担当の一頭にダイレクトに集中できて、ずっと接していくのは面白いよ」。尽きることのない探究心で、まだまだ馬とともに走り続けていく。（坂本 達洋）

◆国枝 栄（くにえだ・さかえ）１９５５年４月１４日生まれ、岐阜県出身。７１歳。８９年に調教師免許を取得、９０年開業。９９年のスプリンターズＳ（ブラックホーク）でＧ１初制覇。１０年アパパネ、１８年アーモンドアイと牝馬３冠馬２頭を育て上げた。ＪＲＡ通算９５３０戦１１２３勝。ＪＲＡ・Ｇ１・２２勝を含む重賞７０勝。海外Ｇ１は１９年のドバイ・ターフ（アーモンドアイ）で勝利。