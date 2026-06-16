カーボベルデのGKヴォジーニャが好セーブを連発

北中米ワールドカップ（W杯）で初出場を果たしたカーボベルデは、現地時間6月15日に行われた初戦のスペイン代表戦で0-0の引き分けに持ち込み、W杯初の勝ち点を獲得した。

最大の立役者は、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたGKヴォジーニャだった。

FIFAは公式サイトで「この試合の前半で青いサメ（カーボベルデ代表の愛称）のベテランGKほど、名前を呼ばれた選手はいない。前半だけで少なくとも4本の素晴らしいセーブを見せた」と伝え、試合終了までスーパーセーブを連発したヴォジーニャを称賛した。

現在40歳のヴォジーニャは、大会全体で見ても7番目の年長者。その名はニックネームで、本名はジョジマール・ディアスだ。ジョジマールという名前は、彼が生まれた1986年のメキシコW杯で活躍したブラジル代表の右サイドバック、ジョジマールにちなんで名付けられたという。そんな男が40年後、再びメキシコが開催国の一つとなった北中米大会で、初出場のカーボベルデのゴールマウスを守り抜いた。

データサイト「オプタ」によると、この試合で7本のセーブを記録したヴォジーニャは、W杯デビュー戦でクリーンシートを記録した史上最年長のGKになった。「名誉の記録」とも言える圧巻のパフォーマンスだった。

ニックネームのヴォジーニャは、ポルトガル語で「かわいいおばあちゃん」や「小さなおばあちゃん」を意味する言葉だという。その由来を辿ると、父は軍隊に入隊し、母も仕事をしなければならなかったため、ヴォジーニャは幼い頃から両親ではなく、祖父母と生活していた。近所で年上の子供たちとサッカーをしては負け、そのたびに怒りながら祖母に泣きついていたことから、「また、おばあちゃんのところに行くのか！」とからかわれ、やがて「おばあちゃん（ヴォジーニャ）」と呼ばれるようになったという。

幼い頃は泣き虫だったヴォジーニャは、世界最高峰の舞台でスペインの猛攻を凌ぎきった90分間のあとにも涙を流していた。だが、その涙をからかう人は、もうどこにもいないだろう。（FOOTBALL ZONE編集部）