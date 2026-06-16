7月7日よりテレビ朝日系で放送がスタートする今田美桜主演ドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』のメインビジュアルが公開された。

参考：『あんぱん』を経て初の医師役に 今田美桜、『クロスロード』は主演としての佇まいに注目

『ドクターX ～外科医・大門未知子～』（テレビ朝日系）や『TOKYO MER～走る緊急救命室～』（TBS系）のスタッフが集結した本作は、若き救命医・救急隊員・警察官の正義と成長を描く医療ドラマ。『東京リベンジャーズ』シリーズなどの髙橋泉が完全オリジナルで脚本を手がけ、『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系）の及川拓郎、『義母と娘のブルース』（TBSテレビ）の中前勇児が演出を担当する。

横浜湾岸病院の救命救急科で働く若き救命医・春木遥役で今田が主演を務め、先輩救命医・桐生昴役で磯村勇斗、救急隊員・渋川輝役で寛一郎、警察官の横峯健斗役で泉澤祐希が出演する。

公開されたメインビジュアルでは、命のバトンを懸命につなぐ“闘いの夜”を経て、“新しい朝”を迎える若者たちの姿を軸に、作品の世界観を表現。清々しい朝日を背に笑い合う、救命医の春木遥（今田美桜）と桐生昴（磯村勇斗）、救急隊員の渋川輝（寛一郎）、警察官の横峯健斗（泉澤祐希）の姿が。また、若者たちを温かく見守る、ベテラン麻酔科医の権野正造（船越英一郎）、救命救急センター長の高木彰良（戸次重幸）、カフェのオーナーの野宮真知（小雪）の印象的な表情も確認できる。「その手を、命を、離さない」という力強いキャッチコピーも添えられている。

メインビジュアルのデザインを手がけたのは、『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）や『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）など、これまで数々のビジュアルを制作し続けているアートディレクターの高垣美月。今回のコンセプトについて、高垣は「それぞれの立場で懸命に命を繋いだ夜を越え、朝日が差し込む中でお互いをねぎらい笑い合う主人公たちの束の間の時間を切り取ったビジュアルです」とコメント。さらに「張り詰めた緊張から解放された安らぎの表情や、言葉を交わさずとも伝わる信頼を通して、同じ使命を背負う仲間だからこそ生まれる連帯感と、どんな困難の中でも再び歩み出す主人公たちの強さを朝焼けの光で表現しました」とデザインのこだわりを明かしている。

（文＝リアルサウンド編集部）