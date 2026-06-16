ベルギーの初戦はエジプトと１−１ドロー。先制を許すも、途中出場ルカクが相手のオウンゴールを誘発【W杯】

ベルギーの初戦はエジプトと１−１ドロー。先制を許すも、途中出場ルカクが相手のオウンゴールを誘発【W杯】