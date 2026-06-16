自分に近づいてきた仲良しの猫さん。すると、その猫さんが衝撃的な行動に出て……！？された側の猫さんの反応には、「あまりにも少女漫画のヒロインすぎる」「きゃー！アオハル♡」などの声が寄せられ、記事執筆時点ではSNS上で66万回以上も閲覧されています。

【写真：近づいてきた『仲良しな猫』の大胆な行動に……少女漫画のような『まさかの展開』】

突然の"少女漫画的"展開にびっくり！

Xアカウント「まつたけ (@matsutake_cat) 」さまは、7匹の猫ちゃんファミリーの賑やかな日常が紹介されている人気アカウントです。

なんと野良猫だった「すきやき」ちゃんが出産したことにより、子猫を含む総勢4匹を同時に家族にお迎えしたことで、大所帯になったのだとか！

そんな大所帯な猫さんファミリー。この日は、「てんぷら」くんにある衝撃的な出来事が！何気ない日常をいつも通り送っていたてんぷらくん。すると、そこに「からあげ」くんがやってきたのだそう。

普段から仲が良いという2匹。しかし、この日はからあげくんがちょっぴり大胆な行動に！？

まるでドラマのワンシーンのような反応が話題に

な、なんと、突然からあげくんがてんぷらくんの口元にキスをしたのです！

そんなからあげくんの驚きの行動に、てんぷらくんは……

まるで少女漫画のヒロインのような「……へっ！？」表情を披露！

見ているこちらが沸き立ってしまう、可愛すぎるドラマのようなワンシーンに、「ドキがムネムネしちゃう展開」「『え？何！？どーゆー状況！？』みたいなモノローグ入ってそうですね！」「完全に少女漫画ヒロインの表情してる」「てんぷらさん可愛すぎます♡」などの声が殺到しています！

今回は、からあげくんとてんぷらくんのふとした瞬間を切り取った光景でしたが、普段から7匹の猫さんによる賑やかで可愛らしい暮らしぶりが紹介されているXアカウント「まつたけ (@matsutake_cat) 」さま。

多くの猫好きさんたちが、彼らの日常を垣間見て、癒しをもらっています！

からあげくん、てんぷらくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「まつたけ (@matsutake_cat) 」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。