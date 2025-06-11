日本テレビの蛯原哲アナウンサー（５１）が、１５日付でアナウンサーらを育成する「日テレ学院」の新学院長（６代目）に就任した。前学院長で４月７日に多発肝腫瘍のため６３歳で亡くなった、元日テレアナウンサー・多昌博志（たしょう・ひろし）さんの後任となる。このほど、蛯原アナがスポーツ報知の取材に意気込みを語った。

現役アナの学院長就任は、開校５０年の歴史上初めて。歴代学院長の豊田順子アナ（２３年〜２５年５月）や、多昌さん（２５年６月〜２６年４月）らは同局グループ会社「日テレイベンツ」に出向し、同職に就いていた。主にスポーツ中継を担当している蛯原アナは同局アナウンス部にも籍を置き、異例の「現役アナと学院長」の二足のわらじを履く。

入社３０年目で担う大役に、「できることは微力かもしれませんが、とてもわくわくします。受講生の皆さんとの会話や交流から大いに刺激を受け、アナウンサーとしても視野を広げたい」と気合十分。１５日に、学院長としての初日講義を行い「皆さんのキラキラとした瞳と情熱に圧倒されました。熱意に応えられるよう全力でサポートしたい」と背筋を伸ばす。

プロ野球実況などで活躍した多昌さんは、蛯原アナが新人時代に仕事の基礎を教わった恩師でもある。

「９９年の箱根駅伝では多昌さんが中継１号車の実況を務め、私がサブアナでした。大会本番前に泊まりがけで箱根の山道を共に歩き、自らの足で取材や準備を重ねる大切さを教わった。そんな後輩に仕事の苦労ややりがいを教えてくださった大先輩が心血を注いで務めた学院長を受け継ぎ、未来のアナウンサーの皆さんにたすきをつなぎたい」

現役アナの利を生かすつもりだ。自ら講師を務める座学だけでなく「東京ドームや箱根駅伝などで中継や取材の様子を体感してもらえるような現場授業も取り入れたい」と意欲。話し方のスキルアップを目的としたコースもあることから「会話に苦手意識がある方、講演会のあいさつなどでお困りの方…伝え方のポイントについての一人ひとりの悩みや興味に寄り添いたい」と開けた場所を目指している。（奥津 友希乃）

◆日テレ学院 ７６年に歌手らを養成する「日本テレビ音楽学院」として開校。９５年にアナウンサーの養成講座を開始し、同局の岩本乃蒼ら人気アナを多数輩出。０５年から現名称となり「アナウンススクール」「社会人話し方スクール」「タレントスクール」「企業研修」など多様なコースがある。初代学院長は石川牧子氏、２代目は木村優子氏、３代目は村山喜彦氏、４代目は豊田順子氏、５代目は多昌博志さん。

◆蛯原 哲（えびはら・さとし）１９７４年７月、茨城県出身。５１歳。獨協大卒業後の９７年、日本テレビ入社。入社以来、箱根駅伝中継に携わり、野球中継では巨人戦などを担当。２６年５月１３日には巨人・坂本勇人選手の通算３００号ＨＲを実況。担当番組に「世界の果てまでイッテＱ！」など。息子はテレビ新潟の蛯原大河アナ。