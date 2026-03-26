「チケット完売」土曜日のディズニーシーはどれくらい混雑する？リアルなパーク状況
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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーシー 2026.6.13の様子 | Today’s Tokyo DisneySea on June 13, 2026」と題した動画を公開した。チケットが完売し、推定入園者数が約51,000人に上る土曜日の東京ディズニーシーを散策し、パーク内のリアルな混雑状況やモバイルオーダーの活用状況を紹介している。
動画はホテルミラコスタからのスタート。メディテレーニアンハーバーの「ピアッツァ・トポリーノ」へ向かうと、ショー終了直後のような凄まじい混雑が広がっていた。「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」の待ち列は広場の中央付近まで伸びており、「ゴンドリエ・スナック」などの人気飲食店舗にも長蛇の列ができ、待ち時間は45～60分に達する光景が収められている。
続いてアメリカンウォーターフロントへ移動し、フード店舗のモバイルオーダーの状況をチェック。「ドックサイドダイナー」は最短で16時からの受付となっていたが、こまめに画面を確認し、運良くすぐの時間のキャンセル枠を拾うことに成功した。道中では「スパークリングジュビリーワゴン」やポップコーンワゴンに1～2往復の列ができているのを目の当たりにし、「こんなの見たことない」と驚きを口にしている。
その後はドックサイドダイナーで「ハイネケン」を購入し、東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバルを満喫。飲み終えた後は、アトモスフィア「ザ・グルーヴィ・ジャミン・シェフズ」を鑑賞し、元気いっぱいにパフォーマンスをするレミーの姿を楽しんだ。さらにケープコッドからポートディスカバリーへ足を運ぶも、うきわまんを販売する「シーサイドスナック」が75～90分待ちとなるなど、どのエリアも激しい混雑が続いている様子が伝えられた。
アトラクションだけでなく、飲食店舗も大盛況となるチケット完売日のパーク。こまめなモバイルオーダーのキャンセル確認など、事前の準備や臨機応変な立ち回りが求められる状況がうかがえる。今後のパーク訪問に向けたシミュレーションとして、動画を活用してみてはいかがだろうか。
動画はホテルミラコスタからのスタート。メディテレーニアンハーバーの「ピアッツァ・トポリーノ」へ向かうと、ショー終了直後のような凄まじい混雑が広がっていた。「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」の待ち列は広場の中央付近まで伸びており、「ゴンドリエ・スナック」などの人気飲食店舗にも長蛇の列ができ、待ち時間は45～60分に達する光景が収められている。
続いてアメリカンウォーターフロントへ移動し、フード店舗のモバイルオーダーの状況をチェック。「ドックサイドダイナー」は最短で16時からの受付となっていたが、こまめに画面を確認し、運良くすぐの時間のキャンセル枠を拾うことに成功した。道中では「スパークリングジュビリーワゴン」やポップコーンワゴンに1～2往復の列ができているのを目の当たりにし、「こんなの見たことない」と驚きを口にしている。
その後はドックサイドダイナーで「ハイネケン」を購入し、東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバルを満喫。飲み終えた後は、アトモスフィア「ザ・グルーヴィ・ジャミン・シェフズ」を鑑賞し、元気いっぱいにパフォーマンスをするレミーの姿を楽しんだ。さらにケープコッドからポートディスカバリーへ足を運ぶも、うきわまんを販売する「シーサイドスナック」が75～90分待ちとなるなど、どのエリアも激しい混雑が続いている様子が伝えられた。
アトラクションだけでなく、飲食店舗も大盛況となるチケット完売日のパーク。こまめなモバイルオーダーのキャンセル確認など、事前の準備や臨機応変な立ち回りが求められる状況がうかがえる。今後のパーク訪問に向けたシミュレーションとして、動画を活用してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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