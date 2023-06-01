LG 55V型有機ELテレビ「OLED55C5MJA」

AmazonにてLGのスマートテレビが特別価格で販売されている。期間は6月29日23時59分まで。

対象商品には、OLEDモデル「OLED65B5PJA」、「OLED48B5PJA」、「OLED55C5MJA」や、UHDモデル「55UA7500PJA」、「65NU850BPJA」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

LG 65V型有機ELテレビ「OLED65B5PJA」AI OLED 4Kチューナー内蔵 Dolby Vision 120Hz

α8 AI Processor 4K Gen2搭載の有機ELテレビ。Intertekにより認められた100％のカラーボリュームと色忠実度で、自然な色合いが鮮やかに再現される。また、AIがシーンをフレームごとに解析し、解像度・明るさ・コントラスト・鮮明度を自動最適化し、より自然で美しい映像に調整する。9.1.2chの豊かなサウンドと、AIによるクリアな音声が、映像への没入感を深める。

LGの特長でもあるマジックリモコンに新たにAIボタンが追加。視聴履歴によるおすすめコンテンツの表示はもちろん、音声によるアカウント切替やテレビ上からのAIチャットボットへの相談も可能。

繊細な色使いと細部までこだわって描くDolby Visionと制作者が描く映像を忠実に再現するFILMMAKR MODEを搭載。また、没入感のある立体サウンドを作るDolby Atmosが楽しめる。

LG 55V型液晶テレビ「55UA7500PJA」4Kチューナー内蔵 FILMMAKER MODE 2025年モデル

α7 AI Processor Gen8搭載のUHDスマートテレビ。細部の色も、一瞬の音も逃さず、映像をリアルに調整する。さらに、フレームごとに映像を分析し、ノイズを除去することで、クリアで鮮明な画像にアップスケーリングし、低解像度の映像も4K水準で楽しむことができる。LG独自のHDR技術で、映像の明るさやコントラスト、色表現をシーンごとに最適化する。

また、12個のスピーカーに囲まれているかのような9.1.2chの立体的で豊かなサウンドと、AIによるクリアな音声が、映像への没入感を深める。