飼い主さんに促されて歩かされていた猫。できる限り動きたくないようで…？あまりにも強い猫の意思と驚きの行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1.7万回再生を突破し、「開始早々不満そう」「歩く気ゼロ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：太ってしまった猫→ダイエットのため、歩かせようとしたら…想像以上に『やる気のない光景』】

ダイエット開始！

YouTubeアカウント『ひのき猫』に投稿されたのは、太ってしまったという猫の『豆大福』くん。ダイエットのため、歩いてもらおうと飼い主さんは考えたのだとか。

飼い主さんが豆大福くんに声をかけつつ、時折手で誘導して歩かせたそう。それでも、のそのそ歩いていたという豆大福くん。たびたび飼い主さんの方を振り返っては『歩くことが疑問だ』とでも言わんばかりに、不思議そうに目を丸くしていたといいます。そして、動画開始わずか45秒で豆大福くんは床に寝転んでしまいました。

休憩も大切

それでも飼い主さんは諦めず、豆大福くんを起こして一緒に部屋と廊下を行ったり来たりしたそう。

何とかもう少し歩いてもらおうとしたところで、豆大福くんはどてんとすっかり床に転がってしまったとか。動画開始からたった３分。豆大福くんは、足をゆったり伸ばし『もう疲れた』とでも言いたげな様子だったとのこと。

疲れた豆大福くんに飼い主さんは優しくマッサージをしてあげたそう。あまりの気持ちよさに豆大福くんはうっとりしていたといいます。

おもちゃに興味はあるけど…

少しだけやる気が出た豆大福くん。次に飼い主さんはおもちゃの猫じゃらしで興味を引こうとしたとのこと。

猫じゃらしの動きをとらえ、手を伸ばした豆大福くん。すると、すぐに寝転がったそう。そのまま手だけ動かしてじゃれ始め、動かずに楽しもうとしたのだとか。

そうは言っても、猫じゃらしが気になる豆大福くん。飼い主さんが猫じゃらしを引きずって歩き出すと、追いかけてきてくれたそう。しかし、追いついたらやはり寝転がってしまったとのこと。とにかくできる限り動きたくないのでしょうね。

やる気のない豆大福くんの姿を見た方たちから「豆大福さんの意思は固い」「中々歩かないのにすぐ転がるの可愛いすぎ」「母ちゃんの方が運動になっとる」などの声が寄せられていました。

あまりにも動きたがらない豆大福くん。ぜひ健康維持のためにたくさん歩いてほしいものです。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、豆大福くんたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。豆大福くんだけではなく、共に暮らす猫たちの姿も見ることができます。

豆大福くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。