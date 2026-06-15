女王蜂、8/8単独公演＜蜂月蜂日〜サスペンス〜＞開催決定
女王蜂が、8月8日(土)Zepp Haneda(TOKYO)にて＜単独公演「蜂月蜂日〜サスペンス〜」＞を開催することを発表した。
本イベントは女王蜂が毎年8月8日に開催している単独公演。チケットは公式ファンクラブ「CLLUB OF qb」にてファンクラブ先行受付が開始されている。
女王蜂は現在、2026年4月10日(金)市川市文化会館 大ホールより＜女王蜂 全国ホールツアー2026「PERSONAL DISTANCE」＞を開催中だ。こちらのチケットは各プレイガイドにて一般発売中。
■＜女王蜂 単独公演「蜂月蜂日〜サスペンス〜」＞
2026年8月8日(土)Zepp Haneda(TOKYO)
時間：17:00 / 18:00
▼チケット
料金：7,500円（税込/1Fスタンディング／２F指定席/別途要ドリンク代）
※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可
発売日：7/18(土)10:00
問い合わせ先：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/）
◆女王蜂FCサイト先行受付
2026年6月15(月)20:00〜2026年6月26日(金)23:59
https://clubofqb.com/
◆オフィシャルHP先行受付
2026年6月27日(土)12:00〜2026年7月12日(日)23:59
https://eplus.jp/ziyoouvachi26/
◾️＜女王蜂 全国ホールツアー2026「PERSONAL DISTANCE」＞
終了公演は割愛
【石川】
日程：2026年7月5日（日）
会場：金沢市文化ホール
時間：開場17:00 / 開演18:00
問い合わせ：キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
（営業時間：火〜金 12:00〜16:00/土曜 10:00〜15:00（休業日：月・日・祝））
【東京】
日程：2026年7月10日（金）
会場：東京ガーデンシアター
時間：開場18:00 / 開演19:00
問い合わせ：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/）
▼チケット一般発売中
https://www.sma.co.jp/s/sma/music/queenbee_ticket#/
関連リンク
◆女王蜂 オフィシャルサイト