欧州株　上げ幅縮小、英ＦＴ指数はほぼ帳消しに
東京時間19:05現在
英ＦＴＳＥ100　 10478.81（+7.09　+0.07%）
独ＤＡＸ　　24945.89（+310.59　+1.26%）
仏ＣＡＣ40　 8432.77（+81.90　+1.00%）
スイスＳＭＩ　 13778.48（+70.46　+0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:05現在
ダウ平均先物SEP 26月限　52027.00（+422.00　+0.82%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限　7586.75（+89.25　+1.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限　30542.25（+587.50　+1.96%）