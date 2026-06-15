欧州株 上げ幅縮小、英ＦＴ指数はほぼ帳消しに
欧州株 上げ幅縮小、英ＦＴ指数はほぼ帳消しに
東京時間19:05現在
英ＦＴＳＥ100 10478.81（+7.09 +0.07%）
独ＤＡＸ 24945.89（+310.59 +1.26%）
仏ＣＡＣ40 8432.77（+81.90 +1.00%）
スイスＳＭＩ 13778.48（+70.46 +0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:05現在
ダウ平均先物SEP 26月限 52027.00（+422.00 +0.82%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7586.75（+89.25 +1.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 30542.25（+587.50 +1.96%）
東京時間19:05現在
英ＦＴＳＥ100 10478.81（+7.09 +0.07%）
独ＤＡＸ 24945.89（+310.59 +1.26%）
仏ＣＡＣ40 8432.77（+81.90 +1.00%）
スイスＳＭＩ 13778.48（+70.46 +0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物SEP 26月限 52027.00（+422.00 +0.82%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7586.75（+89.25 +1.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 30542.25（+587.50 +1.96%）