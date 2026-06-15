現役時代に近鉄、中日、西武でプレーした金村義明氏が１５日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。交流戦初優勝に王手をかけている西武の好調について言及した。「断然、西武が有利やね。特に今年は躍進が目立つねえ〜。ピッチャーもいいし、ルーキーの抑え（岩城）が出てきた。名監督に見えるわ、西口文也が…」と現役時代にチームメートだった指揮官を評価した。

特に印象深いのは、西口監督がコーチ陣の役割分担をはっきりさせていることだという。「ピッチングコーチの豊田がいい味出しているし、バッティング（野手）の方は仁志（野手チーフ兼打撃）、鳥越（ヘッドコーチ）がやっているでしょ。任せているのが一番いいよね、監督が」と明かした。

金村氏は８年間で４度のリーグ制覇を果たし、一度もＢクラスのなかった２００４〜１１年の落合監督時代の中日を引き合いに出した。

「一番大切なことはその分野（のコーチ）に任す。落合さんが８年連続Ａクラス。ピッチャーのことは全部、モリシゲ（森繁和＝投手コーチ、ヘッドなどを歴任）さんが全部やっていた。バッティングのことは自分（落合監督）がやるから、コーチは要らんことを教えるな。手助けだけしておけ。分かりやすい。西武がそれ。豊田がええ味出すのよ。ピッチャーを絶対に休ませて、疲れさせないように、抑えのローテも組むわけ。名前にこだわらずにね」と力説していた。