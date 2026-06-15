スズキ「フロンクス」をベースに独自のデザインを採用

2025年5月、トヨタが南アフリカで開催された自動車イベントでコンパクトSUV「スターレットクロス」を世界初公開し、日本のクルマ好きや往年のオーナーの間で大きな反響を呼びました。

その最大の理由は、1990年代に日本のストリートを彩った名作ハッチバック「スターレット」の名が、現代のトレンドであるSUVスタイルをまとって復活したことにあります。

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このスターレットクロスは、トヨタがグローバル戦略の一環として展開するモデルで、そのベースとなっているのはスズキのコンパクトSUV「フロンクス」です。トヨタとスズキの提携関係によって誕生したこのクルマは、単なるOEM供給モデルに留まらず、トヨタならではの個性が加えられています。

デザインにおける最も大きな特徴は、力強さと洗練さを兼ね備えたフロントマスクにあります。

ベースとなったフロンクスが、グリルを下方向へ絞り込むシャープなデザインであるのに対し、スターレットクロスでは下部に向かって広がる「末広がり」形状の大型グリルが採用されました。

加えて、左右のヘッドライトを水平に結ぶメッキラインがワイド感を強調し、コンパクトSUVでありながらクラスを超えた存在感を放っています。

その一方で、ルーフラインはクーペを思わせる流麗な曲線を描き、リアには左右が連結した最新デザインのLEDテールランプが配置されるなど、都会的でスポーティな要素も併せ持っています。

ボディサイズは全長3995mm×全幅1765mm×全高1550mm、最低地上高は190mmです。日本で人気の「ライズ」と比較すると、全長は同じですが全幅がわずかに広く、都市部での取り回しの良さと快適な室内空間を高い次元で両立させています。

パワートレインには、信頼性の高い1.5リッター自然吸気エンジン「K15B」が搭載されます。トランスミッションは、現代では希少な5速MTまたは4速ATが選択可能で、駆動方式は軽快な走りを実現する前輪駆動（FF）となっています。

南アフリカでのスターレットクロスの価格は30万7900ランドから38万3800ランド、日本円で約302万円から約377万円（2026年6月中旬のレート）です。

スターレットクロスについて、現地のSNSでは「スタイリッシュ」「段差を気にせず走れる」と高く評価されています。

また、「トヨタのバッジがついている」というだけで、将来のリセールバリューや広大なディーラー網への安心感が寄せられています。

一方、4速ATに対しては「時代遅れ」「高速道路での追い越し時にパワー不足を感じる、エンジンが唸る」といった厳しい声も見られます。

さらに、南アフリカではフロンクスの方がわずかに価格が安く、保証内容も手厚いため、「コスパを考えたら絶対にスズキを買うべき」という意見と、「多少高くても、リセールバリューとディーラーの多さを考えたらトヨタ一択」という意見で議論が交わされています。

かつて「若者の相棒」として親しまれたスターレットが、時を経て「アクティブなライフスタイルを支えるSUV」へと生まれ変わったスターレットクロス。現時点で日本市場への導入計画は発表されていませんが、その上陸を期待せずにはいられません。