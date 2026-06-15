先週、上越市出身の滝澤夏央選手が3安打の活躍を見せ、首位争いを繰り広げるチームを牽引しています。



交流戦優勝を目指す西武ライオンズ。そのチームをバットで牽引するのが、上越市出身の滝澤夏央です。12日(金)の巨人戦。まずは第一打席でヒットを放つと、6回1アウト3塁のチャンス。タイムリーを放ち、貴重な追加点を奪います。



さらに8回、2アウト2塁で再び滝澤。この試合3安打目となるタイムリー3ベースヒット。滝澤の活躍で交流戦首位に立つ西武。明日の阪神戦、引き分け以上で優勝が決まります。



■西武ライオンズ 滝澤夏央選手(22)

「チームの雰囲気も良いですし勝利が続いているので、流れに乗って思い切り打てている。一戦一戦大事に戦って優勝できるように頑張りたい。」