ＴＢＳでは、今夏２クール連続で堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第２シーズンを放送。２０２３年７月期放送の第１シーズンから３年の時を経て、ついに７月２６日（日）よる９時から第２シーズンがスタートする。今作は前作のラストシーン直後から幕を開ける。国際テロ組織・テントをめぐる一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助（堺雅人）の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインだった。憂助が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”、また、薫（二階堂ふみ）、ジャミーンと再会し、２人を力強く抱きしめた“あの日”、その裏で一体何が巻き起こっていたのか…？ その真相が第２シーズンの第1話で明かされる。

そんな、『VIVANT』第２シーズンのKV（キービジュアル）が本日解禁となった。ドラマの世界観を表す上で欠かせない広い空と砂漠。そして、その砂上に悠然と立つキャラクターの視線の先にあるものとは…？

さらに、「VIVANTワールド」に触れることができる様々なイベント情報も発表！

日曜劇場『VIVANT』の世界観を楽しめる３つの特別イベント開催が決定！

第一弾：７月２５日（土）『VIVANT』第１シーズン上映会『VIVANT』第２シーズンスタート前日に、第１シーズンの興奮をダイジェスト版で一挙にプレイバックする「日曜劇場『VIVANT』第１シーズンスペシャルエディション上映会」の開催が決定！ 翌日の放送を１００％楽しむためのプロローグとなる上映会で、あの謎、あの裏切り、あの感動を大スクリーンで振り返る。「第1シーズンを観ていない」という方も、これを観れば今からでも間に合う！ さらに、ドラマ出演者やスタッフの制作裏話など、ここでしか聞けない貴重なトークショーも開催！ゲストは当日までお楽しみに！

チケットは６月１５日（月）午後６：００から抽選受付を開始。

第二弾：８月『VINANT』ファンミーティング

豪華出演者が集う、一夜限りのスペシャルイベント。ステージを彩る面々は後日発表予定！続報をお見逃しなく。

第三弾：９月～『VIVANT』体験型イベント

あなたも別班の一員に！？ ドラマで実際に使用されたセットの中でミッションを行う体験型イベント。

東京での開催終了後、大阪でも巡回予定。

■イベント概要「日曜劇場『VIVANT』第1シーズンスペシャルエディション上映会」

＜日時・会場＞

［日程］２０２６年７月２５日（土）

１部 開場 午後１：００／開演 午後２：００

２部 開場 午後５：３０／開演 午後６：３０

［会場］東京国際フォーラム ホールA（東京都千代田区丸の内３丁目５―１）

協賛：株式会社TVer

※詳しくはTBSチケット公式ＨＰを確認。